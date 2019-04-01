25 минут назад
Нейромонах Феофан в Липецке: «Мощно и ядрёно»
Впечатления липчан в Instagram.
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Феофанчик @neurofeofan вчера ну оооочень порадовал! Давно я такой мокрый не танцевал))) Расплата за всё: растяжение голеностопа - слэмь осторожней, товарищ! А движняк то он какой делает! Любо-дорого))) Крч смотри и завидуй, что не получилось тебе попасть туда #нейромонахфеофан #древнерусскийдрамм #драмэндбэйс #никодим #медведь #лаптиразбитьобпол #притоптать #турвече
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