В России

41 минуту назад

Россияне начали чаще путешествовать без багажа

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Граждане России стали чаще летать на самолете без багажа. 

Об этом свидетельствуют результаты проведенного «Известиями» опроса агрегаторов авиабилетов.

Так, с 2016 по 2019 год доля безбагажных билетов на международные авиаперевозки увеличилась с 26 до 35%, а на внутренних рейсах — почти до 40%. Торговые компании объясняют это низкой стоимостью билетов подобного типа.

По информации мониторинговых сервисов, в зависимости от авиакомпании, времени вылета и других факторов пассажиры могут сэкономить до трети от стоимости перелета с багажом.

В то же время эксперты отметили, что дешевизна безбагажных перелетов может сказаться на стоимости остальных услуг и опций на рейсах.

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