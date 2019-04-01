В России
41 минуту назад
Россияне начали чаще путешествовать без багажа
Граждане России стали чаще летать на самолете без багажа.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного «Известиями» опроса агрегаторов авиабилетов.
Так, с 2016 по 2019 год доля безбагажных билетов на международные авиаперевозки увеличилась с 26 до 35%, а на внутренних рейсах — почти до 40%. Торговые компании объясняют это низкой стоимостью билетов подобного типа.
По информации мониторинговых сервисов, в зависимости от авиакомпании, времени вылета и других факторов пассажиры могут сэкономить до трети от стоимости перелета с багажом.
В то же время эксперты отметили, что дешевизна безбагажных перелетов может сказаться на стоимости остальных услуг и опций на рейсах.
Так, с 2016 по 2019 год доля безбагажных билетов на международные авиаперевозки увеличилась с 26 до 35%, а на внутренних рейсах — почти до 40%. Торговые компании объясняют это низкой стоимостью билетов подобного типа.
По информации мониторинговых сервисов, в зависимости от авиакомпании, времени вылета и других факторов пассажиры могут сэкономить до трети от стоимости перелета с багажом.
В то же время эксперты отметили, что дешевизна безбагажных перелетов может сказаться на стоимости остальных услуг и опций на рейсах.