В России

43 минуты назад

Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц

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Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц

Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц. 

Пилотный проект по внедрению такой разработки планирует запустить концерн «Калашников». Инициатива направлена на повышение безопасности граждан, рассказал «Известиям» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев. 

По его словам, на начальном этапе это может быть система датчиков, размещенных на территории вокруг строящегося объекта, что позволит избавиться от лишних заборов и сократить число охранников. В дальнейшем система может начать работать на территории построенного жилого комплекса для распознавания людей и машин.

«Решение не может быть коробочным. В зависимости от конкретного проекта девелопер может ставить свои условия. Соответственно, понадобится совершенно разный набор датчиков, камер, оптики», — отметил Дмитриев.

Чтобы внедрить технологию распознавания лиц и автомобилей в жилых комплексах, «Калашников» готов запустить эксперимент при участии предприятия, которое будет готово к нему для сокращения издержек, связанных с безопасностью объекта.

В Минстрое назвали перспективным использование биометрии в девелопменте. По мнению участников рынка, хотя технология и призвана повысить комфорт для проживания, препятствием для ее повсеместного появления может стать стоимость услуги и желание покупателей квартир сохранить приватность.

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