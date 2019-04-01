Общество
17 минут назад
Доброе утро, Липецк!
Наконец-то наступил этот день – 32 марта 2019 года! Что, попались? Мы пошутили, сегодня 1 апреля.
День в истории
Сегодня до полудня – День дурака, или День смеха, а международный День птиц - вплоть до ночи. То есть, людей можно дурить и разыгрывать лишь до обеда, а поздравлять и разыгрывать птиц – пока не ляжете спать.
Между прочим, шутки шутить тоже нужно умеючи. «У вас вся спина белая» - это примитивный олдскул, забудьте об этом. Историческая справка о первом апреля полна событиями разной степени шутливости.
Так, например, в 1269 году 1 апреля князь Гданьского Поморья Мстивой II принес вассальную клятву маркграфам Бранденбурга. На самом деле, Мстивой совсем не пошутил, но у него после вассальной клятвы начались проблемы: против него восстало рыцарство Свеце, к которому присоединились его собственный сын Вартислав и некий Самбор II. Но Аскании выполнили свои обязательства и взяли город-крепость Гданьск. А Вартислав и Самбор бежали за помощью в Куявию и владения Тевтонского ордена, а в куявском Вышогруде Вартислав чуть позже неожиданно скончался, возможно, даже из-за чьей-то первоапрельской шутки. Вот вы заметили, что из-за странных имен и названий все эти события кажутся игрушечными? Кажется, еще немножко и Мстивой улетит на Татуин, чтобы примкнуть там к рыцарям-джедаям и вместе воевать против Сил Галактической империи лорда-ситха Дарта Вейдера.
Музыкальная пауза
Между прочим, в 1902 году в этот день один остроумный американский пчеловод научил всех, как можно разыгрывать рыб. Он запатентовал воблер! Это такая поддельная маленькая рыбка, служащая приманкой. Большая рыба хватает ее, думая, что это живец, а когда ей в губу впивается крючок, рыбина удивленно кричит: «Во бл…!» Потому эту штуку и назвали воблер.
Ну ладно, а теперь послушайте хорошую музыку, кроме шуток.
Пришла весна – отворяй ворота
Между прочим, 1 апреля 1875 года одна английская газета стала первым в мире изданием, опубликовавшим недельный прогноз погоды. Называлась она, конечно, «Таймс». Мы думаем, что, пожалуй, предсказывать погоду в Англии не очень сложно: в таком-то графстве туман, чуть поодаль снова туман, на болотах, в районе логова собаки Баскервилей, опять туман.
А теперь посмотрим, что у нас в Липецке. Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами возможны небольшие дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем составит от 6 до 11 градусов тепла. Ну, в принципе, почти Англия, чего уж там.
Транспорт
Этим апрельским утром не хочется тратить время на пробки. Внимательно изучаем карту и прокладываем самый быстрый маршрут.
Первоапрельский сюрприз
..ждет сегодня жителей улиц Ферросплавная, Жактовская и Рудничная
В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения у них будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора. Но всего лишь с 09:00 до 17:00. А потом воду дадут. То есть, простите, электричество.
Год назад
Первого апреля 2018 года мы вспоминали, как губернатор Олег Королев (теперь уже экс-губернатор) травил анекдоты в эфире одной из юмористических программ липецкого ТВ. Приятно было, что глава региона у нас такой демократичный и продвинутый.
Два года назад 1 апреля GOROD48 запустил утку насчет того, что въезд в город Липецк станет платным. «Предполагается, что с автомобилей отечественной сборки муниципальный оператор будет взимать 50 рублей, с грузовиков - 100 рублей. Эта мера вынужденная: уже сейчас на тысячу горожан приходиться прочти 550 автомобилей, что не позволяет существующей сети внутригородских дорог «переваривать» транспортный поток», - писал тогда GOROD48, смеясь в кулак.
Знаете, когда бывает совсем смешно? Когда первоапрельские приколы однажды становятся реальностью. Вот это не дай Бог. А то вдруг получится, что смеялись-смеялись, и постепенно смех перешел в надсадный кашель…
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