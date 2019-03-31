«Тойота» сплющила «Дэу»

В ДТП пострадал водитель "Нексии"

Вчера на бывшем посту ДПС рядом с Ленино столкнулись «Тойота» и «Дэу Нексия».



Удар «Тойоты» в заднюю часть стоящей на светофоре «Нексии» был таким, что «Дэу» превратилась в «Конька Горбунка».



Пострадал водитель "Нексии". Он получил травму головы.



