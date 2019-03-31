Происшествия

сегодня, 22:00

«Тойота» сплющила «Дэу»

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#дтп
«Тойота» сплющила «Дэу»

В ДТП пострадал водитель "Нексии"

Вчера на  бывшем посту ДПС рядом с Ленино столкнулись «Тойота» и «Дэу Нексия».

Удар «Тойоты» в заднюю часть стоящей на светофоре «Нексии» был таким, что «Дэу» превратилась в «Конька Горбунка».

Пострадал водитель "Нексии". Он получил травму головы.

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#дтп

Комментарии (5)

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Артем

20 минут назад
Опель Кадет хэтчбек стоит дороже Нексии, хозяину можно не требовать от владельца компенсацию, а то еще должен останется.
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Куриное царсто

30 минут назад
На заднем фоне наша гавнососка , Маз...
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Физкультурник

сегодня, 22:18
Как этот дятел на Тойоте смог ее раскочегарить??? Она ж не едет нифига
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Липецк

сегодня, 22:08
А камри с гаража администрации была?
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Кардош галик лох

сегодня, 22:07
Надеюсь это кардош галик был, лучше бы его сплущило.
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