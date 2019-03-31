Происшествия
сегодня, 22:00
«Тойота» сплющила «Дэу»
В ДТП пострадал водитель "Нексии"
Вчера на бывшем посту ДПС рядом с Ленино столкнулись «Тойота» и «Дэу Нексия».
Удар «Тойоты» в заднюю часть стоящей на светофоре «Нексии» был таким, что «Дэу» превратилась в «Конька Горбунка».
Пострадал водитель "Нексии". Он получил травму головы.
Удар «Тойоты» в заднюю часть стоящей на светофоре «Нексии» был таким, что «Дэу» превратилась в «Конька Горбунка».
Пострадал водитель "Нексии". Он получил травму головы.
Артем
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