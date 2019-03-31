Общество
сегодня, 19:02
В Нижнем парке лужи окрасились в белый цвет
Причина, скорее всего, в строительной смеси
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Сегодня многие обратили внимание гуляя по Нижнему парку на лужи цвета молока.
Неподалеку прорвало трубу под уложенной плиткой. Скорее всего вода вымывает из-под плитки строительную смесь, на которую плитку укладывали, поэтому ближайшие лужи приобрели темно-белый цвет.
Место прорыва, кстати, оградили сигнальной лентой.
Неподалеку прорвало трубу под уложенной плиткой. Скорее всего вода вымывает из-под плитки строительную смесь, на которую плитку укладывали, поэтому ближайшие лужи приобрели темно-белый цвет.
Место прорыва, кстати, оградили сигнальной лентой.
Послушайте деда.
Вот
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Колорист
Нарк