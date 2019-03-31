Общество

сегодня, 19:02

В Нижнем парке лужи окрасились в белый цвет

5 969
#коммунальная авария #нижний парк
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В Нижнем парке лужи окрасились в белый цвет

Причина, скорее всего, в строительной смеси

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Сегодня многие обратили внимание гуляя по Нижнему парку на лужи цвета молока.

Неподалеку прорвало трубу под уложенной плиткой. Скорее всего вода вымывает из-под плитки строительную смесь, на которую плитку укладывали, поэтому ближайшие лужи приобрели темно-белый цвет.

Место прорыва, кстати, оградили сигнальной лентой.
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#коммунальная авария #нижний парк
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Комментарии (5)

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Послушайте деда.

45 минут назад
Не,погоди,и вот тут гулять? Приезжайте к нам в деревню ,на природу.
ответить

Вот

47 минут назад
Эхо правления Королева и Иванова.
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Реплика

сегодня, 19:15
Фонтаны нового мэра.
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Колорист

сегодня, 19:14
ТЕМНО-БЕЛЫЙ!!!!!!!
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Нарк

сегодня, 19:11
Это малоко варили вот и протечка.
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