В России
сегодня, 17:27
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Ряд британских изданий написали о флешмобе российских учителей
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Материалы вызвали активный отклик читателей в комментариях, многие выступили в поддержку учителя, сообщает RT.
«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — написал один из пользователей. Другой отметил, что если бы в его время учителя были такими, то он бы так много не прогуливал.
Напомним, Татьяна Кувшинникова из Барнаула была вынуждена оставить работу в школе после публикации в интернете её фотографий со спортивного мероприятия, на которых она запечатлена в купальнике и коротком платье.
Женщины-педагоги со всей России решили поддержать коллегу. Они разместили в Сети свои фото в купальниках, сопроводив их хештегом #УчителяТожеЛюди.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Nation News оценил ситуацию. Минпросвещения России поручило местным органам управления образованием разобраться с увольнением.
Материалы вызвали активный отклик читателей в комментариях, многие выступили в поддержку учителя, сообщает RT.
«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — написал один из пользователей. Другой отметил, что если бы в его время учителя были такими, то он бы так много не прогуливал.
Напомним, Татьяна Кувшинникова из Барнаула была вынуждена оставить работу в школе после публикации в интернете её фотографий со спортивного мероприятия, на которых она запечатлена в купальнике и коротком платье.
Женщины-педагоги со всей России решили поддержать коллегу. Они разместили в Сети свои фото в купальниках, сопроводив их хештегом #УчителяТожеЛюди.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Nation News оценил ситуацию. Минпросвещения России поручило местным органам управления образованием разобраться с увольнением.