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Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

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Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Ряд британских изданий написали о флешмобе российских учителей

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.

Материалы вызвали активный отклик читателей в комментариях, многие выступили в поддержку учителя, сообщает RT.

«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — написал один из пользователей. Другой отметил, что если бы в его время учителя были такими, то он бы так много не прогуливал.

Напомним, Татьяна Кувшинникова из Барнаула была вынуждена оставить работу в школе после публикации в интернете её фотографий со спортивного мероприятия, на которых она запечатлена в купальнике и коротком платье.

Женщины-педагоги со всей России решили поддержать коллегу. Они разместили в Сети свои фото в купальниках, сопроводив их хештегом #УчителяТожеЛюди.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Nation News оценил ситуацию. Минпросвещения России поручило местным органам управления образованием разобраться с увольнением.
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