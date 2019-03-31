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Задержана мать, отрезавшая сыну правое ухо
Женщина ампутировала сыну ухо строительным ножом
В Зеленограде 46-летняя женщина не только избила своего 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть уха, но и отсекла мужу пальцы, когда его убил средний сын, передает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в Зеленограде 27 марта. В тот роковой день мальчик пришел из школы и признался матери, что украл у нее из кошелька 500 рублей. Тогда женщина схватила поводок для собаки и начала избивать мальчишку. После этого она заставила сына раздеться и вытащила его на улицу. Там женщина строительным ножом отрезала ребенку мочку уха.
Подросток смог самостоятельно остановить кровь, а на следующий день надел шапку и отправился в школу. Там учителя заподозрили неладное и сообщили правоохранителям. В результате произошедшего женщину арестовали. За это ей грозит до 10 лент тюрьмы. Мальчик направлен в центр поддержки семьи и детства.
Кроме того, выяснилось, что это не первое кровавое преступление в истории семьи. Так, в мае 2018 года между отцом и двумя старшими сыновьями 18 и 22 лет произошел конфликт. В ходе него средний сын избил отца молотком по голове. Тогда мать попыталась прикрыть сына-убийцу и отрезала мужчине пальцы, чтобы его невозможно было опознать. Тело мужчины кровожадное семейство отвезло в Серпухов и сбросило там в реку.
Инцидент произошел в Зеленограде 27 марта. В тот роковой день мальчик пришел из школы и признался матери, что украл у нее из кошелька 500 рублей. Тогда женщина схватила поводок для собаки и начала избивать мальчишку. После этого она заставила сына раздеться и вытащила его на улицу. Там женщина строительным ножом отрезала ребенку мочку уха.
Подросток смог самостоятельно остановить кровь, а на следующий день надел шапку и отправился в школу. Там учителя заподозрили неладное и сообщили правоохранителям. В результате произошедшего женщину арестовали. За это ей грозит до 10 лент тюрьмы. Мальчик направлен в центр поддержки семьи и детства.
Кроме того, выяснилось, что это не первое кровавое преступление в истории семьи. Так, в мае 2018 года между отцом и двумя старшими сыновьями 18 и 22 лет произошел конфликт. В ходе него средний сын избил отца молотком по голове. Тогда мать попыталась прикрыть сына-убийцу и отрезала мужчине пальцы, чтобы его невозможно было опознать. Тело мужчины кровожадное семейство отвезло в Серпухов и сбросило там в реку.