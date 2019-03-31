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сегодня, 17:18
Ребенок уплыл на льдине в Москве
Сотрудники МЧС спасли ребёнка
Спасатели сняли со льдины в акватории реки Пахры в ТиНАО ребенка, сообщает Агентство "Москва". Сейчас его осматривают врачи.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по столице, сообщение об инциденте в районе поселения Михайлово-Ярцевское поступило днём 31 марта. Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями ребёнок был спасён, — говорится в сообщении.
Накануне сотрудники МЧС спасли 89 рыбаков в Финском заливе.
Спасатели просят граждан не выходить на лед водоемов.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по столице, сообщение об инциденте в районе поселения Михайлово-Ярцевское поступило днём 31 марта. Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями ребёнок был спасён, — говорится в сообщении.
Накануне сотрудники МЧС спасли 89 рыбаков в Финском заливе.
Спасатели просят граждан не выходить на лед водоемов.