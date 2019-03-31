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сегодня, 17:18

Ребенок уплыл на льдине в Москве

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Ребенок уплыл на льдине в Москве

Сотрудники МЧС спасли ребёнка

Спасатели сняли со льдины в акватории реки Пахры в ТиНАО ребенка, сообщает Агентство "Москва". Сейчас его осматривают врачи.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по столице, сообщение об инциденте в районе поселения Михайлово-Ярцевское поступило днём 31 марта. Незамедлительно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями ребёнок был спасён, — говорится в сообщении.

Накануне сотрудники МЧС спасли 89 рыбаков в Финском заливе.

Спасатели просят граждан не выходить на лед водоемов.
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