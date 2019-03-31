Происшествия

сегодня, 12:16

В Ельце у старенького ВАЗа отскочили задние колеса на разбитой дороге

4 820
#дтп
1
В Ельце у старенького ВАЗа отскочили задние колеса на разбитой дороге
Как сообщает сообщество "ДТП Елец", старенький ВАЗ-2106 попав в яму на так называемой Дамбе, потерял оба задних колеса.


4 820
#дтп
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

66

30 минут назад
Какой мэр такие и дороги.
ответить

Прикольно

сегодня, 12:58
это супер тормоза
ответить

Утилизатор

сегодня, 12:43
наши дороги против рухл.яди! хорошо, что эти откидные колеса никому в лобовуху не прилетели.
ответить

Муса

сегодня, 12:31
Это Б-гомерзость под названием Жигули.
ответить

Еще в рубрике

Пожарные тушат горящую траву у трассы Липецк-Елец
#пал #пожар
2
Пожарные тушат горящую траву у трассы Липецк-Елец

сегодня, 12:47

Происшествия
Автомобиль застрял на рельсах
#ДТП
5
Автомобиль застрял на рельсах

сегодня, 09:44

Происшествия
Водитель сбил пожилую пару в Липецке и скрылся с места аварии
#Авария #ДТП
35
Водитель сбил пожилую пару в Липецке и скрылся с места аварии

сегодня, 08:30

Происшествия
Под Липецком в результате ДТП легковушка слетела в кювет
#Авария #ДТП
10
Под Липецком в результате ДТП легковушка слетела в кювет

вчера, 20:39

Происшествия
«Вот, как нас возят!»
#правила дорожного движения
26
«Вот, как нас возят!»

вчера, 20:27

Происшествия
К зданию Липецкого горсовета подбросили труп собаки
#хулиганство
202
К зданию Липецкого горсовета подбросили труп собаки

вчера, 15:57

Происшествия