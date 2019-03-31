В мире

сегодня, 09:33

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

174

Отказавшуюся ехать на «Евровидение» украинскую певицу Maruv ограбили в международном киевском аэропорту Борисполь.

Как сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Украинские новости», по словам певицы, инцидент произошел, когда она возвращалась из Тель-Авива, где была с выступлением. Однако в чемодане не было ничего ценного.

Maruv стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение-2019» и должна была представлять страну на конкурсе в Тель-Авиве в мае, однако впоследствии отказалась из-за условий предложенного ей Национальной общественной телерадиокомпанией Украины договора и нежелания «превращать свое пребывание на конкурсе в прoмoaкции политиков».

Позднее свои кандидатуры сняли и другие участники отбора — группы Freedom-jazz girls band и Kazka. В результате Украина все-таки отказалась участвовать в «Евровидении-2019».

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Представлять Россию будет Сергей Лазарев, который поедет на конкурс во второй раз. Букмекеры пророчат певцу второе место, пишут iz.ru.



174

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В США выбрали оружие для войны с Россией
В США выбрали оружие для войны с Россией

сегодня, 09:30

В мире
На Украине предложили писать «Россия» со маленькой буквы
На Украине предложили писать «Россия» со маленькой буквы

сегодня, 09:25

В мире
На выборах президента Словакии победила женщина-адвокат
На выборах президента Словакии победила женщина-адвокат

сегодня, 09:23

В мире
«Открытая Россия» объявила о своей ликвидации
«Открытая Россия» объявила о своей ликвидации

сегодня, 09:20

В мире
Песню «Маленькая страна» Наташи Королевой признали экстремистской на Украине
Песню «Маленькая страна» Наташи Королевой признали экстремистской на Украине

сегодня, 09:12

В мире
Бразилия просит Россию отозвать военных
#Венесуэла #Мадуро
Бразилия просит Россию отозвать военных

29.03.2019 12:44

В мире