Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Отказавшуюся ехать на «Евровидение» украинскую певицу Maruv ограбили в международном киевском аэропорту Борисполь.

Как сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Украинские новости», по словам певицы, инцидент произошел, когда она возвращалась из Тель-Авива, где была с выступлением. Однако в чемодане не было ничего ценного.

Maruv стала победительницей украинского национального отбора на «Евровидение-2019» и должна была представлять страну на конкурсе в Тель-Авиве в мае, однако впоследствии отказалась из-за условий предложенного ей Национальной общественной телерадиокомпанией Украины договора и нежелания «превращать свое пребывание на конкурсе в прoмoaкции политиков».

Позднее свои кандидатуры сняли и другие участники отбора — группы Freedom-jazz girls band и Kazka. В результате Украина все-таки отказалась участвовать в «Евровидении-2019».

64-й конкурс «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Представлять Россию будет Сергей Лазарев, который поедет на конкурс во второй раз. Букмекеры пророчат певцу второе место, пишут iz.ru.







