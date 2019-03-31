В США выбрали оружие для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал «самые мощные» образцы вооружения стран Североатлантического альянса, которые НАТО может применить в ходе возможного конфликта с Россией. Эксперты издания выбрали лучшую наземную, воздушную и водную технику.

Главной боевой единицей альянса в воздухе портал называет американский стелс-истребитель F-35 Lightning II. Эксперты утверждают, что Россия не смогла создать готовый к конкуренции с ним аналог, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД». Также Business Insider отметил истребитель Eurofighter Typhoon, который «вполне может противостоять смертоносному российскому истребителю» Су-35. В списке воздушной техники оказался и противолодочный самолет P-8A Poseidon, способный уничтожать боевые субмарины.

В войне с Россией особую роль сыграет бронетехника, уверены авторы списка. Лучшими танками издание назвало немецкий Leopard 2, американский M1 Abrams и британский Challenger 2. Помимо этого, эксперты высоко оценили американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны-члены НАТО увеличивают расходы на оборону из-за усиления России, напоминает агентство Nation News. По его словам, так в альянсе хотят повысить собственную безопасность, пишет ura.news.