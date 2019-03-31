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На выборах президента Словакии победила женщина-адвокат

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В Словакии завершился второй тур президентских выборов. Адвокат Зузана Чапутова набирает 58,38% голосов, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,62% голосов

«Шефчович победил лишь в Прешовском крае на востоке республики с результатом 52,2% голосов, в остальных краях выиграла Чапутова, в том числе в столичном Братиславском крае, где за нее проголосовали 73,1% избирателей. В выборах участвовали 41,2% избирателей», — говорится в сообщении Статуправления республики, которое приводит РИА «Новости».

Чапутова станет первой женщиной-президентом Словакии. 

Шефчович заблаговременно, после подсчета результатов на 60% избирательных участков, признал свое поражение и послал Чапутовой букет цветов. Победительницу также тепло поздравил нынешний глава страны Андрей Киска, специально приехавший для этого в Братиславу из своего родного города Попрада на севере республики.

Сама Чапутова на брифинге пообещала быть президентом всех словаков, независимо от политических воззрений, вероисповедания и национальности. Это заявление она сделала на всех основных языках граждан страны.

Окончательные официальные результаты выборов будут объявлены в полдень в воскресенье.

К президентским обязанностям Чапутова сможет приступить 15 июня — по истечении полномочий Киски, сообщает www.znak.com

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