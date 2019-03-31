сегодня, 09:23
На выборах президента Словакии победила женщина-адвокат
В Словакии завершился второй тур президентских выборов. Адвокат Зузана Чапутова набирает 58,38% голосов, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,62% голосов
Чапутова станет первой женщиной-президентом Словакии.
Шефчович заблаговременно, после подсчета результатов на 60% избирательных участков, признал свое поражение и послал Чапутовой букет цветов. Победительницу также тепло поздравил нынешний глава страны Андрей Киска, специально приехавший для этого в Братиславу из своего родного города Попрада на севере республики.
Сама Чапутова на брифинге пообещала быть президентом всех словаков, независимо от политических воззрений, вероисповедания и национальности. Это заявление она сделала на всех основных языках граждан страны.
Окончательные официальные результаты выборов будут объявлены в полдень в воскресенье.
К президентским обязанностям Чапутова сможет приступить 15 июня — по истечении полномочий Киски, сообщает www.znak.com