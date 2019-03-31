В России
сегодня, 09:18
Воспитатель несколько месяцев насиловал девочек
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, младший воспитатель МКОУ «Тазовская школа интернат среднего общего образования» признан виновным в преступлении, которое предусмотрено п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.).
По версии следствия, в марте 2015 года, а также с сентября по декабрь 2017 года мужчина развращал четырех девочек. О произошедшем руководству учреждения сообщила мать одной из пострадавших воспитанниц. Следователям удалось установить причастность мужчины к пяти эпизодам преступлений. Развратные действия он совершал в отношении воспитанниц, которым не исполнилось 12 и 14 лет.
Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная над фигурантом, показала, что на момент совершения преступлений он был вменяем. Однако свою вину мужчина так и не признал. Во время своего выступления с последним словом 59-летний обвиняемый заявил, что всего лишь ставил детей в угол, а причиной наказания было плохое поведение. Тазовский районный суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии, а также к ограничению свободы сроком в один год и лишению права занимать должности, которые связаны с воспитанием детей, сообщает Om1.ru
По версии следствия, в марте 2015 года, а также с сентября по декабрь 2017 года мужчина развращал четырех девочек. О произошедшем руководству учреждения сообщила мать одной из пострадавших воспитанниц. Следователям удалось установить причастность мужчины к пяти эпизодам преступлений. Развратные действия он совершал в отношении воспитанниц, которым не исполнилось 12 и 14 лет.
Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная над фигурантом, показала, что на момент совершения преступлений он был вменяем. Однако свою вину мужчина так и не признал. Во время своего выступления с последним словом 59-летний обвиняемый заявил, что всего лишь ставил детей в угол, а причиной наказания было плохое поведение. Тазовский районный суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии, а также к ограничению свободы сроком в один год и лишению права занимать должности, которые связаны с воспитанием детей, сообщает Om1.ru