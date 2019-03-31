В России

сегодня, 09:16

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла высотой более 2 км

197

В Елизовском районе Камчатки вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 2,3 км.

«Днём 31 марта 2019 года произошёл пепловый выброс на вулкане Карымском в Елизовском муниципальном районе. Высота пеплового выброса составила до 2300 метров. Высота вулкана — 1486 метров», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что с учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в южном направлении, в сторону Авачинского залива.

На пути шлейфа населённые пункты отсутствуют. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, пишет russian.rt.com

197

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Боксер Аванесян завоевал титул чемпиона Европы, победив испанца Лехаррагу
Боксер Аванесян завоевал титул чемпиона Европы, победив испанца Лехаррагу

сегодня, 09:36

В России
Воспитатель несколько месяцев насиловал девочек
Воспитатель несколько месяцев насиловал девочек

сегодня, 09:18

В России
В Приморье проводят проверку по факту смерти призывника
В Приморье проводят проверку по факту смерти призывника

сегодня, 09:10

В России
#зарплата
1
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график

29.03.2019 18:03

В России
#пенсии
1
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

29.03.2019 18:02

В России
По Москве ездят такси с одинаковыми номерами
#такси
По Москве ездят такси с одинаковыми номерами

29.03.2019 14:02

В России