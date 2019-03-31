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Песню «Маленькая страна» Наташи Королевой признали экстремистской на Украине

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Певица Наташа Королева заявила, что ее композицию «Маленькая страна» признали экстремистской на Украине. 

Такие выводы, по ее словам, сделала служба безопасности страны (СБУ). Об этом исполнительница заявила в программе «Международная пилорама» на НТВ.

Ведущий Тигран Кеосаян поинтересовался у артистки, чем она насолила Киеву, что ей запрещен въезд на родину на пять лет.

«Они решили, что песня "Маленькая страна" призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать», — объяснила Королева.

Певице не разрешают посещать Украину с октября 2016 года. СБУ сделала исключение только один раз, в январе 2017-го — тогда исполнительница прилетела в Киев на похороны бабушки.

Наташа Королева — российская эстрадная певица украинского происхождения, заслуженная артистка России. Ее мать Людмила Ивановна Порывай является заслуженной артисткой Украины, пишет Лента.ру.

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