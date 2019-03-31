Весна-2019: как быть модным в новом сезоне

Московский fashion-эксперт Елена Елисеева прочла в Липецке лекцию о пяти модных дизайнерах и рассказала, как их идеи, воплощенные на подиумах, до сих пор влияют на гардероб обычных людей.

фото marieclaire.ru





фото marieclaire.ru

фото yahoo.com

фото

yourarticles.ru

фото pinterest.ru

29 марта корреспондент GOROD48 побывала на лекции Елены Елисеевой – искусствоведа, историка моды, имидж-консультанта, стилиста, автора цикла статей и книг по искусству. Встреча прошла в арт-галерее «Буксир», в небольшом зальчике не осталось свободных стульев, некоторые слушатели впитывали каждое слово модного эксперта, стоя вдоль стен.Темой вечера стало творчество пяти дизайнеров: каждый из них – особая, важная страница в фэшн-истории.Допустим, вы «в теме», отличаете дом Прада от дома Баленсиага, в разговорах о последних тенденциях стиля сыплете еще и не такими именами, и вам не скучно часами смотреть бесконечные дефиле на спутниковых каналах. Но есть и другая категория людей, для которых высокая мода – это что-то вроде устриц, черной икры и шампанского «Дом Периньон» - существует, но в каком-то ином мире, для кого-то другого. Так сказать, «не для меня придет весна, не для меня Дон разольется». Оказывается, зря мы, простые обыватели, считаем, что «от кутюр» и наша скромная, обыденная жизнь между собой никак не связаны и не пересекаются. Мы взаимодействуем и влияем друг на друга. Сейчас мы на примере пяти всемирно, межпланетно знаменитых дизайнеров проследим, как их идеи повлияли на то, в чем мы, люди двадцать первого века, ходим сейчас. Знайте, что кое-какие вещи из вашего гардероба, которые вы считаете привычными и обычными, однажды произвели в обществе эффект разорвавшейся бомбы и актуальны до сих пор.Начало карьеры этого дизайнера пришлось на послевоенную эпоху, когда главным стилем была бедность. Женщины прятали обветренные руки в карманах мешковатых темных жакетов и носили грубую обувь на платформе. Диор смотрел на все это и морщился, а потом засучил рукава, пригласил несколько красивых хрупких манекенщиц и создал революционный образ, который назвали New Look: фигура Х-образного силуэта, пышная юбка с сильно приталенным жакетом, шляпка. Женщина-цветок, изящная стрекоза – вот что такое женщина Диора.Как узнать, что вы тоже «женщина Диора»? Вы любите ярко-красный цвет (кутюрье называл его цветом самой жизни). Вы любите шляпы. Вы всегда готовы подчеркнуть свою тонкую талию пышной юбкой и не боитесь длины «в пол». Еще одно достижение Диора, которое всегда в моде – юбка-карандаш.Всегда в моде: как бы ни менялись времена, всегда будут актуальны идеи месье Диора – сочный красный, Х-образный приталенный силуэт, юбка-карандаш. Если вы видите, что это вам идет, смело используйте.Амбициозный, сложный, странный юноша возглавил дом Диор в бессовестно раннем возрасте – ему был всего 21 год. Свои творения он строил, как замысловатые архитектурные шедевры, славился необычайным педантизмом. Чего стоит хотя бы его трапециевидное белое платье из многослойной тончайшей ткани – под его свободным «водопадом» и без того хрупкое тело манекенщицы сковывал строгий корсет.Тем не менее, педант Сен Лоран на протяжении всей своей карьеры в мире моды, что называется, активно «давал дрозда». Первым в истории вывел на подиумы чернокожих моделей – скандал! В одной из коллекций припомнил Франции ее оккупационное прошлое во время второй мировой – скандал! Благодаря ему началась эпоха битников и в мир высокой моды ворвался бунтарский стиль улиц – кожаные куртки, фуражки, мотоциклетные шлемы, сапоги.Стиль унисекс, так называемая гендерная амбивалентность – все это достижения Ива Сен Лорана. Яркие принты в стиле поп-арт, лаконичные мини-платья в абстрактном стиле «неопластицизм», откровенная, даже какая-то нахальная сексуальность – тоже его стиль.Всегда в моде: если вы любите откровенно «байкерский» образ, если в вашем гардеробе всегда есть кожаная куртка, например, «косуха» - вы абсолютно в стиле Ива Сен Лорана.Стиль «милитари» в различных проявлениях (жакеты и пиджаки, похожие на форменные мундиры, фуражки военного типа, камуфляжный принт) – за все это в вашем гардеробе спасибо Иву Сен Лорану.Тельняшка! Не конкретно та, в которой прыгают в фонтаны десантники в свой святой день, а вариации на тему. Тельняшка всегда готова стать частью стильного образа.Нельзя не упомянуть всегда актуальный и эффектный стиль «сафари» - это классика, это Сен Лоран. Точно не прогадаете.Великобритания – это не только королевский двор и строгие традиции, это еще и самые отвязные и безумные модные дизайнеры в мире. Консервативное государство с овсянкой и файвоклоком – ну как тут не забунтовать? И вот вам пожалуйста – Вивьен Вествуд. Припанкованная и дерзкая, всегда на позитиве.Вечно в моде: «Нет такой философии, которую нельзя выразить на футболке», - сказала гениальная Вивьен и пошло-поехало.При каких условиях ваш гардероб отдает влиянием Вивьен Вествуд? Конечно, если у вас есть футболки с надписями или картинками, к которым все приглядываются, а потом смеются или краснеют. Если у вас есть одежда с обилием хлястиков и ремней. Если вы любите «шотландку», и даже носите килт (это невероятный эпатаж для англичанки!). Если у вас есть «мини-крини» - короткая юбка-кринолин. Еще если вы носите бюстгльтер поверх одежды – это тоже идея Вествуд! Головные уборы, как от безумного шляпника – сюда же. И вообще смелость, субкультурность – это главный маркер британской эксцентричной моды.Долой лейблы, к черту кумиров – если вы живете по такому принципу, значит, ваши настроения созвучны с основным девизом дизайнера Мартина Марджелы. Он даже на подиум после показа своих коллекций не выходил и не фотографировался с манекенщицами. Закрытые, обтянутые тканью лица моделей – тоже его фишка. Все, кроме обычного – декларировал этот гуру антимоды.Вещи со швами наружу, нарочитая незавершенность во всем, наброски, а не одежда.Всегда в моде: Знаменитый пуховик-одеяло, хит зимней моды последних сезонов, придумал именно Марджела. Носите драные джинсы? Правильно, продолжайте. Это по-прежнему актуально, к тому же это в стиле Мартина Марджелы.Вещи в стиле «оверсайз», на несколько размеров больше, словно с чужого плеча – тоже из этой оперы. Можно было бы надеть еще и ожерелье из кубиков цветного льда, чтобы таял прямо на вас, но это для самых верных поклонников Мастера.Не стоит прямо уж сразу укреплять на прическе рога антилопы и надевать черную полумаску с фигуркой распятого Христа из коллекции «Данте». Вообще стиль Мак-Куина – провокация и перфоманс. Впрочем, начинал он подмастерьем в ателье английских костюмов высочайшего класса и даже хвалился, что написал что-то неприличное на подкладке шерстяной двойки принца Чарльза (провокация и перфоманс!).Модели в странных нарядах пациенток сумасшедшего дома, с птицами на головах, дефилирующие внутри стеклянного куба, модель Шалом Харлоу в белом платье, которое было окрашено автоматическими распылителями прямо во время показа, эстетика смерти. Уникальные наряды с чешуей из морских раковин, опальная Кейт Мосс, танцующая в голографическом пламени… Эх, хоть одним глазком бы это увидеть…Всегда в моде: Брюки-бамстеры. Это когда посадка такая низкая, что место перехода спины в ягодицы выглядит как декольте. МакКуин считал нижнюю часть спины самым эротичным местом на теле женщины. Впрочем, это изобретение МакКуина не очень удобно в быту.Черепа на одежде – считается, что этот готичный символ смерти ввел в моду МакКуин. Вообще, чтобы одеваться в стиле коллекций МакКуина, нужно быть Леди Гагой – там сплошной трэш, угар, балаган, клоунада, склеп, готика, футуризм.Но если на вас футболка, рубашка в клетку, джинсы и кроссовки или мартинсы – вы одеты точно, как одевался сам Александр МакКуин. Он всегда выглядел как обычный парень, даже чересчур обычный.А сейчас – слово Елене Елисеевой. Мы уже поняли, что главные достижения дизайнеров мирового уровня всегда в тренде. Но какой же будет весна-2019? Что в моде?- Сейчас время самых смелых миксов, в моде по-прежнему сочетания несочетаемого: многослойные юбки балерин с кожаными «косухами», кроссовки с платьями и классическими костюмами, - рассказывает Елена.Историк моды выделяет несколько выраженных веяний нового сезона:1. Цвет сезона – «живой коралл», насыщенный сочный красный с оттенком светло-оранжевого. Кроме того в моде глубокий синий, цвет бордо;2. На топе – «звериные» принты: питон, леопард, тигр, рептилия;3. Кроссовки! Всегда. Везде. Со всем подряд;4. Брючные костюмы со смокингами для женщин (привет от Ива Сен Лорана);5. В моде 80-е! Подкладные плечи, куртки-бомберы, лосины;6. Андрогинный стиль все так же актуален – то ли мальчик, то ли девочка;7. Современная мода – вне возраста. Одно и то же могут носить 20-летние и 60-летние. Сейчас в принципе ты молод, если ты сам так решил;8. Особенно актуально в новом сезоне то, что вам самим нравится, в чем вы чувствуете себя увереннее, стройнее, умнее и здоровее. Сейчас мода демократична, как никогда. От вас требуется одно: прислушиваться к себе, искать свои лучшие образы, не лениться работать над своим стилем и гардеробом.А преданный вам портал GOROD48 желает всем своим читателям быть модными, уникальными, красивыми и счастливыми. Весна на дворе, и это самое главное!