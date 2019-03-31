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55 минут назад

Весна-2019: как быть модным в новом сезоне

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#лайфхак #мода
Весна-2019: как быть модным в новом сезоне

Московский fashion-эксперт Елена Елисеева прочла в Липецке лекцию о пяти модных дизайнерах и рассказала, как их идеи, воплощенные на подиумах, до сих пор влияют на гардероб обычных людей. 

29 марта корреспондент GOROD48  побывала на лекции Елены Елисеевой – искусствоведа, историка моды, имидж-консультанта, стилиста, автора цикла статей и книг по искусству. Встреча прошла в арт-галерее «Буксир», в небольшом зальчике не осталось свободных стульев, некоторые слушатели впитывали каждое слово модного эксперта, стоя вдоль стен.  

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Темой вечера стало творчество пяти дизайнеров: каждый из них – особая, важная страница в фэшн-истории.  

Допустим, вы «в теме», отличаете дом Прада от дома Баленсиага, в разговорах о последних тенденциях стиля сыплете еще и не такими именами, и вам не скучно часами смотреть бесконечные дефиле на спутниковых каналах. Но есть и другая категория людей, для которых высокая мода – это что-то вроде устриц, черной икры и шампанского «Дом Периньон» - существует, но в каком-то ином мире, для кого-то другого. Так сказать, «не для меня придет весна, не для меня Дон разольется». Оказывается, зря мы, простые обыватели, считаем, что «от кутюр» и наша скромная, обыденная жизнь между собой никак не связаны и не пересекаются. Мы взаимодействуем и влияем друг на друга. Сейчас мы на примере пяти всемирно, межпланетно знаменитых дизайнеров проследим, как их идеи повлияли на то, в чем  мы, люди двадцать первого века, ходим сейчас. Знайте, что кое-какие вещи из вашего гардероба, которые вы считаете привычными и обычными, однажды произвели в обществе эффект разорвавшейся бомбы и актуальны до сих пор.   

Кристиан Диор 

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фото marieclaire.ru

Начало карьеры этого дизайнера пришлось на послевоенную эпоху, когда главным стилем была бедность. Женщины прятали обветренные руки в карманах мешковатых темных жакетов и носили грубую обувь на платформе. Диор смотрел на все это и морщился, а потом засучил рукава, пригласил несколько красивых хрупких манекенщиц и создал революционный образ, который назвали New Look: фигура Х-образного силуэта, пышная юбка с сильно приталенным жакетом, шляпка. Женщина-цветок, изящная стрекоза – вот что такое женщина Диора.  

Как узнать, что вы тоже «женщина Диора»? Вы любите ярко-красный цвет (кутюрье называл его цветом самой жизни). Вы любите шляпы. Вы всегда готовы подчеркнуть свою тонкую талию пышной юбкой и не боитесь длины «в пол». Еще одно достижение Диора, которое всегда в моде – юбка-карандаш.  

Всегда в моде: как бы ни менялись времена, всегда будут актуальны идеи месье Диора – сочный красный, Х-образный приталенный силуэт, юбка-карандаш. Если вы видите, что это вам идет, смело используйте.  

Ив Сен Лоран 

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фото marieclaire.ru

Амбициозный, сложный, странный юноша возглавил дом Диор в бессовестно раннем возрасте – ему был всего 21 год. Свои творения он строил, как замысловатые архитектурные шедевры, славился необычайным педантизмом. Чего стоит хотя бы его трапециевидное белое платье из многослойной тончайшей ткани – под его свободным «водопадом» и без того хрупкое тело манекенщицы сковывал строгий корсет.  

Тем не менее, педант Сен Лоран на протяжении всей своей карьеры в мире моды, что называется, активно «давал дрозда». Первым в истории вывел на подиумы чернокожих моделей – скандал! В одной из коллекций припомнил Франции ее оккупационное прошлое во время второй мировой – скандал! Благодаря ему началась эпоха битников и в мир высокой моды ворвался бунтарский стиль улиц – кожаные куртки, фуражки, мотоциклетные шлемы, сапоги.  

Стиль унисекс, так называемая гендерная амбивалентность – все это достижения Ива Сен Лорана. Яркие принты в стиле поп-арт, лаконичные мини-платья в абстрактном стиле «неопластицизм», откровенная, даже какая-то нахальная сексуальность – тоже его стиль.  

Всегда в моде: если вы любите откровенно «байкерский» образ, если в вашем гардеробе всегда есть кожаная куртка, например, «косуха» - вы абсолютно в стиле Ива Сен Лорана.  

Стиль «милитари» в различных проявлениях (жакеты и пиджаки, похожие на форменные мундиры, фуражки военного типа, камуфляжный принт) – за все это в вашем гардеробе спасибо Иву Сен Лорану.  

Тельняшка! Не конкретно та, в которой прыгают в фонтаны десантники в свой святой день, а вариации на тему. Тельняшка всегда готова стать частью стильного образа.  

Нельзя не упомянуть всегда актуальный и эффектный стиль «сафари» - это классика, это Сен Лоран. Точно не прогадаете.  

Вивьен Вествуд 

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фото yahoo.com

Великобритания – это не только королевский двор и строгие традиции, это еще и самые отвязные и безумные модные дизайнеры в мире. Консервативное государство с овсянкой и файвоклоком – ну как тут не забунтовать? И вот вам пожалуйста – Вивьен Вествуд. Припанкованная и дерзкая, всегда на позитиве.  

Вечно в моде: «Нет такой философии, которую нельзя выразить на футболке», - сказала гениальная Вивьен и пошло-поехало.  

При каких условиях ваш гардероб отдает влиянием Вивьен Вествуд? Конечно, если у вас есть футболки с надписями или картинками, к которым все приглядываются, а потом смеются или краснеют. Если у вас есть одежда с обилием хлястиков и ремней. Если вы любите «шотландку», и даже носите килт (это невероятный эпатаж для англичанки!). Если у вас есть «мини-крини» - короткая юбка-кринолин. Еще если вы носите бюстгльтер поверх одежды – это тоже идея Вествуд! Головные уборы, как от безумного шляпника – сюда же. И вообще смелость, субкультурность – это главный маркер британской эксцентричной моды.  

Мартин Марджела 

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фото yourarticles.ru

Долой лейблы, к черту кумиров – если вы живете по такому принципу, значит, ваши настроения созвучны с основным девизом дизайнера Мартина Марджелы. Он даже на подиум после показа своих коллекций не выходил и не фотографировался с манекенщицами. Закрытые, обтянутые тканью лица моделей – тоже его фишка. Все, кроме обычного – декларировал этот гуру антимоды.  

Вещи со швами наружу, нарочитая незавершенность во всем, наброски, а не одежда.  

Всегда в моде: Знаменитый пуховик-одеяло, хит зимней моды последних сезонов, придумал именно  Марджела. Носите драные джинсы? Правильно, продолжайте. Это по-прежнему актуально, к тому же это в стиле Мартина Марджелы.  

Вещи в стиле «оверсайз», на несколько размеров больше, словно с чужого плеча – тоже из этой оперы. Можно было бы надеть еще и ожерелье из кубиков цветного льда, чтобы таял прямо на вас, но это для самых верных поклонников Мастера.  

Александр МакКуин 

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фото pinterest.ru

Не стоит прямо уж сразу укреплять на прическе рога антилопы и надевать черную полумаску с фигуркой распятого Христа из коллекции «Данте». Вообще стиль Мак-Куина – провокация и перфоманс. Впрочем, начинал он подмастерьем в ателье английских костюмов высочайшего класса и даже хвалился, что написал что-то неприличное на подкладке шерстяной двойки принца Чарльза (провокация и перфоманс!).  

Модели в странных нарядах пациенток сумасшедшего дома, с птицами на головах, дефилирующие внутри стеклянного куба, модель Шалом Харлоу в белом платье, которое было окрашено автоматическими распылителями прямо во время показа, эстетика смерти. Уникальные наряды с чешуей из морских раковин, опальная Кейт Мосс, танцующая в голографическом пламени… Эх, хоть одним глазком бы это увидеть…  

Всегда в моде: Брюки-бамстеры. Это когда посадка такая низкая, что место перехода спины в ягодицы выглядит как декольте. МакКуин считал нижнюю часть спины самым эротичным местом на теле женщины. Впрочем, это изобретение МакКуина не очень удобно в быту. 

Черепа на одежде – считается, что этот готичный символ смерти ввел в моду МакКуин. Вообще, чтобы одеваться в стиле коллекций МакКуина, нужно быть Леди Гагой – там сплошной трэш, угар, балаган, клоунада, склеп, готика, футуризм.  

Но если на вас футболка, рубашка в клетку, джинсы и кроссовки или мартинсы – вы одеты точно, как одевался сам Александр МакКуин. Он всегда выглядел как обычный парень, даже чересчур обычный.  

Тренды весны 2019 

А сейчас – слово Елене Елисеевой. Мы уже поняли, что главные достижения дизайнеров мирового уровня всегда в тренде. Но какой же будет весна-2019? Что в моде?  

- Сейчас время самых смелых миксов, в моде по-прежнему сочетания несочетаемого: многослойные юбки балерин с кожаными «косухами», кроссовки с платьями и классическими костюмами, - рассказывает Елена.  

Историк моды выделяет несколько выраженных веяний нового сезона: 

1. Цвет сезона – «живой коралл», насыщенный сочный красный с оттенком светло-оранжевого. Кроме того в моде глубокий синий, цвет бордо;  

2. На топе – «звериные» принты: питон, леопард, тигр, рептилия; 

3. Кроссовки! Всегда. Везде. Со всем подряд;  

4. Брючные костюмы со смокингами для женщин (привет от Ива Сен Лорана); 

5. В моде 80-е! Подкладные плечи, куртки-бомберы, лосины; 

6. Андрогинный стиль все так же актуален – то ли мальчик, то ли девочка; 

7. Современная мода – вне возраста. Одно и то же могут носить 20-летние и 60-летние. Сейчас в принципе ты молод, если ты сам так решил;  

8. Особенно актуально в новом сезоне то, что вам самим нравится, в чем вы чувствуете себя увереннее, стройнее, умнее и здоровее. Сейчас мода демократична, как никогда. От вас требуется одно: прислушиваться к себе, искать свои лучшие образы, не лениться работать над своим стилем и гардеробом. 

А преданный вам портал GOROD48 желает всем своим читателям быть модными, уникальными, красивыми и счастливыми. Весна на дворе, и это самое главное!   
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#лайфхак #мода

Комментарии (3)

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паша

1 минуту назад
это хорошо подходит только тем кто каждый год обновляет гардероб...
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Ха-ха

3 минуты назад
мяшок чрез голову надевать и будешь в моде
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Виктор 2-28-14

39 минут назад
Важно быть,в лучах рассвета.....На заре,встречая лето....Важно что в ладу с природой....В соответствии с породой....Продолжая ту дорогу....Что вела всех предков к богу....Важно быть,врагам на зло....Важно чтобы повезло.....Важно быть,а про одежды....Рассуждают пусть невежды....
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