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46 минут назад

«Застывшее время»: посылка из прошлого в заброшенной деревне Талица

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#Застывшее время
«Застывшее время»: посылка из прошлого в заброшенной деревне Талица

Деревня Талица в пяти километрах от райцентра Красное - тёзка большого села Елецого района. Однако разница не только в названиях муниципалитетов, но и в количестве жителей. Если в елецкой Талице живет тысяча человек, то в краснинской - всего около десятка. 

Вместо домов некогда цветущего барскими садами зажиточного села - зияющие руины. Жители села который год испытывают проблемы с водой. Деревня опустела. А те, кто остался, развели живность - редких приезжих по-хозяйски встречают грозный индюк и домашний пёс Руся. 

Дома здесь колоритные - когда-то в Талице был кирпичный завод, однако строили здесь не только из кирпича, но и из дерева - избы собирали без единого гвоздя. Сейчас среди печальных опустевших стен - редкие иконы, детские игрушки, забавная открытка ко дню рождения. Рядом с заброшенными домами - пасека. На единственной деревенской улице - напоминающее ракету сооружение.
218
#Застывшее время

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