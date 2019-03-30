Средний возраст работающего липчанина — 41,5 года

41,5 года составил в прошлом году средний возраст работающего жителя Липецкой области — чуть старше, чем среднего россиянина (40,9 лет). Безработные липчане также чуть старше — их средний возраст составил 37,6 лет, тогда как в целом по России 36,1 года, сообщает Росстат.

Численность рабочей силы составила 602 тыс. человек, из которых были заняты 579 тыс., а 23 тыс. липчан являлись безработными. Уровень занятости — 59,6%, это 29 место в стране. Основная доля работающих была в возрасте 30-49 лет — 53%. На молодежь 20-29 лет пришлось 17,6%, 0,3% составляли работающие пенсионеры старше 70 лет, а 4,4% - доля тех, кому было от 60 до 69 лет.

Из 23 тыс. безработных 11 тыс. - мужчины и 12 тыс. - женщины. Уровень безработицы составил 3,8% против 4,8% общероссийских. Липецкая область оказалась на 12 месте по этому показателю. Самый низкий уровень безработицы отмечался в Москве (1,2%), самый высокий — в Ингушетии (26,3%). При том, уровень безработицы среди городского населения в регионе был выше (4%), чем сельского (3,5%) - в отличие от подавляющего большинства регионов России и страны в целом, где доля безработных горожан составляла 4%, а сельских жителей 7,5%.

Среднее время поиска нового места занимало у безработных 5,7 месяца — чуть быстрее, чем в среднем по стране (7,4 месяца). 43,4% устраивались на работу в течение 1-3 месяцев, свыше года искали работу 21,7%. Быстрее всех находили новое место жители Чукотского автономного округа (3,9 месяцев), дольше всего поиск занимал у жителей Карачаево-Черкессии (11,5 месяцев). Липецкая область по среднему времени перехода на новую работу оказалась на 7 месте.

Чаще всего в поисках работы липчане обращались к друзьям или родственникам (82,6%), а также подавали объявления в СМИ и искали вакансии в интернете (69,9%). Напрямую к работодателям подходили 40,6%, и только 19,5% воспользовались возможностями государственной службы занятости, а 7,9% - услугами коммерческих служб по поиску вакансий.

Рабочая неделя для жителей Липецкой области длилась в среднем 37,3 часа. Она оказалась чуть короче общероссийской (37,9 часа). Мужчины трудились в среднем 38,5 часов, женщины — 36,2 часа. Среди регионов России самая короткая рабочая неделя оказалась в республике Алтай — 34,7 часов, а также Карелии и Дагестане — по 35,4 часа. Самая длинная рабочая неделя зафиксирована в Тюменской области — 39,4 часа.