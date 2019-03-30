Происшествия

сегодня, 09:52

В Липецкой области сгорела еще одна «Лада Веста»

11 1252
#пожар
1
В Липецкой области сгорела еще одна «Лада Веста»

Очевидцы сообщают о поджоге.

Этой ночью в Ельце на улице Коммунаров, 127а сгорел автомобиль «Лада Веста». Очевидцы пожара сообщают о поджоге.



По данным GOROD48, машина вспыхнула 30 марта около 01.45. Оперативно прибывшие пожарные сумели сбить пламя и спасти припаркованные рядом с «Вестой» автомобили.

У «Лады» выгорели моторный отсек и салон, обгорела краска на стоявшем рядом «ВАЗ-21099».

Напомним, что вчера ночью в Липецке на улице Хорошавина также сгорел автомобиль «Лада Веста». Судя по записи камеры наблюдения машину подожгли. Примечательно, что обе сгоревшие «Весты» одного года выпуска.

11 1252
#пожар
1

Комментарии (11)

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лилипутин лжывый пес

8 секунд назад
гость, у тебя и баба бу как твое иноведро бу
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палицай

4 минуты назад
БЛЮ ЖО ты что ли жгёшь авто сючка поганая
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гость

6 минут назад
7777, ты что ль клоун отрубать будешь?
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ВОПРОС

10 минут назад
BLOO_JO, ты к чему это
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цельсий

29 минут назад
хм, если эти мальчики пироманы по разным городам "катаются" видеокамеры автовокзалов могут показать их личика? тут же получается рейс липецк- елец?
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Гостья

38 минут назад
Видимо некачественная проводка,да еще самопальная сигнализация и обогревы.
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BLOOD_JO

сегодня, 10:22
Не ставьте тачки рядом с "Ладами Веста".
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7777

сегодня, 10:21
гость, тебе дауну язык отрубить надо. Когда вы больные передохните
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Я

сегодня, 10:21
Владельцы стоянок жгут тазы
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гость

сегодня, 10:12
Уничтожение гавнотазиков!Сейчас налетят лошки в защиту недомашин!
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