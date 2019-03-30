Происшествия
сегодня, 09:52
В Липецкой области сгорела еще одна «Лада Веста»
Очевидцы сообщают о поджоге.
Этой ночью в Ельце на улице Коммунаров, 127а сгорел автомобиль «Лада Веста». Очевидцы пожара сообщают о поджоге.
По данным GOROD48, машина вспыхнула 30 марта около 01.45. Оперативно прибывшие пожарные сумели сбить пламя и спасти припаркованные рядом с «Вестой» автомобили.
У «Лады» выгорели моторный отсек и салон, обгорела краска на стоявшем рядом «ВАЗ-21099».
Напомним, что вчера ночью в Липецке на улице Хорошавина также сгорел автомобиль «Лада Веста». Судя по записи камеры наблюдения машину подожгли. Примечательно, что обе сгоревшие «Весты» одного года выпуска.
По данным GOROD48, машина вспыхнула 30 марта около 01.45. Оперативно прибывшие пожарные сумели сбить пламя и спасти припаркованные рядом с «Вестой» автомобили.
У «Лады» выгорели моторный отсек и салон, обгорела краска на стоявшем рядом «ВАЗ-21099».
Напомним, что вчера ночью в Липецке на улице Хорошавина также сгорел автомобиль «Лада Веста». Судя по записи камеры наблюдения машину подожгли. Примечательно, что обе сгоревшие «Весты» одного года выпуска.
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