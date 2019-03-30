В Липецкой области сгорела еще одна «Лада Веста»

Очевидцы сообщают о поджоге.

Этой ночью в Ельце на улице Коммунаров, 127а сгорел автомобиль «Лада Веста». Очевидцы пожара сообщают о поджоге.По данным GOROD48, машина вспыхнула 30 марта около 01.45. Оперативно прибывшие пожарные сумели сбить пламя и спасти припаркованные рядом с «Вестой» автомобили.У «Лады» выгорели моторный отсек и салон, обгорела краска на стоявшем рядом «ВАЗ-21099».Напомним, что вчера ночью в Липецке на улице Хорошавина также сгорел автомобиль «Лада Веста». Судя по записи камеры наблюдения машину подожгли. Примечательно, что обе сгоревшие «Весты» одного года выпуска.