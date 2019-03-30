Происшествия

17 минут назад

В перевернувшейся на трассе «Дон» иномарке погиб человек

139
#Авария #ДТП
В перевернувшейся на трассе «Дон» иномарке погиб человек

Еще один человек получил ранения.



В Липецкой области на 385 километре трассы «Дон» опрокинулся автомобиль «Honda CR-V». Авария произошла на платном участке трассы в Елецком районе. 

Машина сначала слетела в кювет, а потом опрокинулась.  В ДТП погиб один человек, еще один получил ранения и был госпитализирован.


139
#Авария #ДТП

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