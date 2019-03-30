Происшествия
17 минут назад
В перевернувшейся на трассе «Дон» иномарке погиб человек
Еще один человек получил ранения.
В Липецкой области на 385 километре трассы «Дон» опрокинулся автомобиль «Honda CR-V». Авария произошла на платном участке трассы в Елецком районе.
Машина сначала слетела в кювет, а потом опрокинулась. В ДТП погиб один человек, еще один получил ранения и был госпитализирован.
Машина сначала слетела в кювет, а потом опрокинулась. В ДТП погиб один человек, еще один получил ранения и был госпитализирован.