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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: отставка мэра, новая первый зам и долгожданные трамваи

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#обзор #события #вечёрка
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Липецкая вечЁрка: отставка мэра, новая первый зам и долгожданные трамваи

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 29 марта.

Главные события этого дня связаны с администрацией Липецка. Сперва депутаты городского Совета одобрили отставку Сергея Иванова. Потом стало известно о том, что кресло первого заместителя главы администрации Липецка заняла Евгения Уваркина. Бывший на этом посту Михаил Щербаков станет ее советником.

Множество комментариев оставлено под сообщением насчет прибытия в Липецк долгожданных московских трамваев. Сегодня в Москве на автомобильные прицепы погрузят два списанных трамвая, которые завтра прибудут в Липецк. И так, с интервалами в три дня, к нам перевезут все 12 вагонов, которые для столицы старье, а для нас - новье, которое еще послужит.

Активное обсуждение развернулось по поводу поджога автомобиля. На улице Хорошавина в Липецке этой ночью сгорел автомобиль «Лада Веста». Судя по выложенной на Youtube записи камеры уличного наблюдения, автомобиль подожгли. На записи видно, как в два часа ночи к машине подходят двое парней. Один из них разбивает стекло «Весты», после чего автомобиль мгновенно загорелся.

Есть и радостные известия. Врио главы региональной администрации подписал постановление об утверждении программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы". В программу расселения попали 247 многоквартирных домов, которые признали аварийными в период с 2012 по 2017 год. Все они — а это жилые помещения общей площадью в 133 166 квадратных метров - подлежат сносу. Реализация программы позволит улучшить жилищные условия 6 857 человек.
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#обзор #события #вечёрка
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Комментарии (18)

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Рикитави

6 секунд назад
Нам россиянам после поднятия налогов, пен. возраста и таких руководителей. Дорога в рай автоматически назначается.
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Серпентарий

3 минуты назад
Одни нахальные и тупорылые довольны сложившейся ситуацией, судя по комментариям...
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Оно и видно!

6 минут назад
Нахальный, что за ограниченный народец тут комментарии пишет? Тебе про Россию, а он про свою сытую жoПу... то что ты сидишь с работой ещё не значит что во всех регионах также дела обстоят! Вот из-за таких уe..ков как этот нахальный с пониженной социальной ответственностью и не будет в России никогда порядка...
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12

11 минут назад
Алекс, не тебе это решать, тупорылый
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Нахальный

12 минут назад
Удручающе конечно, работать не пробовал?
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Алекс

13 минут назад
Поверьте мне, про Королева будем вспоминать только хорошими словами. После правления Артамонова старые времена покажутся сказкой. Пускай едет лыс германию поднимать, но не Липецкую область.
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олень

13 минут назад
Что пристал, пишите, мрази, без ошибок!
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Мы жидко обкакались

15 минут назад
Прогоните в сентябре меня,заезжего писькодрочера:
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Что пристал

18 минут назад
только дебилы пишут луТше, к Лёхе? По делу есть что сказать ?
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Удручающе конечно

18 минут назад
По последним исследованиям около 66% населения живут за чертой бедности или на границе нищеты! Только вдумайтесь в эти цифры!!! Это ужасно!!!!! А кто-то дефилирует в шарфиках по стоимости десяти наших зарплат. Пытается что-то изобразить , не представляя нужд населения!!!
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