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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: отставка мэра, новая первый зам и долгожданные трамваи
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 29 марта.
Главные события этого дня связаны с администрацией Липецка. Сперва депутаты городского Совета одобрили отставку Сергея Иванова. Потом стало известно о том, что кресло первого заместителя главы администрации Липецка заняла Евгения Уваркина. Бывший на этом посту Михаил Щербаков станет ее советником.
Множество комментариев оставлено под сообщением насчет прибытия в Липецк долгожданных московских трамваев. Сегодня в Москве на автомобильные прицепы погрузят два списанных трамвая, которые завтра прибудут в Липецк. И так, с интервалами в три дня, к нам перевезут все 12 вагонов, которые для столицы старье, а для нас - новье, которое еще послужит.
Активное обсуждение развернулось по поводу поджога автомобиля. На улице Хорошавина в Липецке этой ночью сгорел автомобиль «Лада Веста». Судя по выложенной на Youtube записи камеры уличного наблюдения, автомобиль подожгли. На записи видно, как в два часа ночи к машине подходят двое парней. Один из них разбивает стекло «Весты», после чего автомобиль мгновенно загорелся.
Есть и радостные известия. Врио главы региональной администрации подписал постановление об утверждении программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы". В программу расселения попали 247 многоквартирных домов, которые признали аварийными в период с 2012 по 2017 год. Все они — а это жилые помещения общей площадью в 133 166 квадратных метров - подлежат сносу. Реализация программы позволит улучшить жилищные условия 6 857 человек.
Множество комментариев оставлено под сообщением насчет прибытия в Липецк долгожданных московских трамваев. Сегодня в Москве на автомобильные прицепы погрузят два списанных трамвая, которые завтра прибудут в Липецк. И так, с интервалами в три дня, к нам перевезут все 12 вагонов, которые для столицы старье, а для нас - новье, которое еще послужит.
Активное обсуждение развернулось по поводу поджога автомобиля. На улице Хорошавина в Липецке этой ночью сгорел автомобиль «Лада Веста». Судя по выложенной на Youtube записи камеры уличного наблюдения, автомобиль подожгли. На записи видно, как в два часа ночи к машине подходят двое парней. Один из них разбивает стекло «Весты», после чего автомобиль мгновенно загорелся.
Есть и радостные известия. Врио главы региональной администрации подписал постановление об утверждении программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы". В программу расселения попали 247 многоквартирных домов, которые признали аварийными в период с 2012 по 2017 год. Все они — а это жилые помещения общей площадью в 133 166 квадратных метров - подлежат сносу. Реализация программы позволит улучшить жилищные условия 6 857 человек.
Рикитави
Серпентарий
Оно и видно!
12
Нахальный
Алекс
олень
Мы жидко обкакались
Что пристал
Удручающе конечно