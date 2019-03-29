В России

23 минуты назад

Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график

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#зарплата

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график. 

В первую очередь эти изменения могут коснуться правоохранителей, педагогов и журналистов, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Вопрос о доплатах обсуждался в ходе совещания в Минтруде 11 марта. Предполагается, что эксперты разработают методики оценки влияния вредных факторов на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать их при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.

«Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать», — сказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталий Трумель.

По его словам, наиболее высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе испытывают сотрудники силовых структур, медики, педагоги, журналисты, бухгалтеры, авиадиспетчеры и водители общественного транспорта. 


87
#зарплата

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