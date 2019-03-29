Общество

48 минут назад

В Липецкой области отремонтировано 16 тысяч квадратных метров региональных автодорог

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#дорожные работы
В Липецкой области отремонтировано 16 тысяч квадратных метров региональных автодорог

Около 12,5 тыс. кв.м. отремонтированы с помощью рециклера, 2,5 тыс. кв.м. с помощью битума и каменных материалов и более 1 тыс. кв.м. литой асфальтобетонной смесью.

Как сообщает Управление дорог и транспорта Липецкой области, на автодорогах регионального значения ведутся весенние работы – более 2 тыс. километров обочин очищены от мусора, очищены от грязи более 500 дорожных знаков, испорченные знаки заменяются на новые. Особое внимание водопропускным трубам, проходящим под автодорогами – их очищено почти 3 тыс. штук. На всех работах заняты 30 бригад дорожных рабочих.

Весна – пора интенсивного разрушения асфальтобетона. Оттепели и заморозки неминуемо отражаются на состоянии дорожного полотна. На дорогах регионального значения 21 бригада ежедневно занимается аварийным ремонтом асфальтобетонного покрытия, с начала года отремонтировано более 16 тыс. кв.м. автодорог, из них около 12,5 тыс. кв.м. отремонтировано с помощью рециклера, 2,5 тыс. кв.м. с помощью битума и каменных материалов и более 1 тыс. кв.м. литой асфальтобетонной смесью.

Работы производятся силами 16 филиалов ОГУП «Липецкдоравтоцентр», ООО «Дорожник» (Добринский район), ОАО СО «Добровское» (Добровский район), НП «Автотранспортник» (Волово), ДСП «Усманское», ОАО «АБЗ» (Становлянский р-н), ОАО «АБЗ» (Елецкий р-н).

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланирован ремонт 216 км покрытия проезжей части на автодорогах регионального и межмуниципального значения. 4,75 км автодорог подвергнется реконструкции, планируется построить 0,86 км автодорог, более 0,5 км мостов будет отремонтировано и реконструировано. На эти цели выделено почти 2 млрд рублей.
1 205
#дорожные работы

Комментарии (1)

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Рсдрп

12 минут назад
В ветке про Уваркину Город 48 заблокировал комментарии. Стыдобища.
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