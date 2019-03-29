48 минут назад
В Липецкой области отремонтировано 16 тысяч квадратных метров региональных автодорог
Около 12,5 тыс. кв.м. отремонтированы с помощью рециклера, 2,5 тыс. кв.м. с помощью битума и каменных материалов и более 1 тыс. кв.м. литой асфальтобетонной смесью.
Весна – пора интенсивного разрушения асфальтобетона. Оттепели и заморозки неминуемо отражаются на состоянии дорожного полотна. На дорогах регионального значения 21 бригада ежедневно занимается аварийным ремонтом асфальтобетонного покрытия, с начала года отремонтировано более 16 тыс. кв.м. автодорог, из них около 12,5 тыс. кв.м. отремонтировано с помощью рециклера, 2,5 тыс. кв.м. с помощью битума и каменных материалов и более 1 тыс. кв.м. литой асфальтобетонной смесью.
Работы производятся силами 16 филиалов ОГУП «Липецкдоравтоцентр», ООО «Дорожник» (Добринский район), ОАО СО «Добровское» (Добровский район), НП «Автотранспортник» (Волово), ДСП «Усманское», ОАО «АБЗ» (Становлянский р-н), ОАО «АБЗ» (Елецкий р-н).
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланирован ремонт 216 км покрытия проезжей части на автодорогах регионального и межмуниципального значения. 4,75 км автодорог подвергнется реконструкции, планируется построить 0,86 км автодорог, более 0,5 км мостов будет отремонтировано и реконструировано. На эти цели выделено почти 2 млрд рублей.
Рсдрп