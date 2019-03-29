Жителям Преображеновки поможет плавающий транспортер

Если дорогу, ведущую в населенный пункт, окончательно затопит, переправляться на «большую землю» людям поможет военная спецтехника.

Жителям села Преображеновка Добровского района в случае паводка поможет с переправой специальная военная техника - плавающий транспортер ПТС-М. Спецтехнику ГУ МЧС РФ по Липецкой области направили в село по согласованию с администрацией муниципального района. Спасатели уже приступили к дежурству и даже провели тренировочную переправу вместе с жителями.

Как пояснил заместитель начальника главного управления МЧС РФ по Липецкой области — начальник управления гражданской защиты Олег Воронов, подъем воды в реке Воронеж идет уже вторую неделю — в среднем на 5-10 сантиметров ежедневно, а в последние два дня уровень воды повышался на 20 сантиметров. Не исключено, что будет подтоплен мост и под водой окажется дорога. «В этом случае три раза в сутки будем организовывать переправу для местных жителей — чтобы они могли беспрепятственно добираться до работы в другие населенные пункты, и возвращаться домой. При необходимости поможем доставить продукты питания — хотя Преображеновка сегодня вполне автономная, здесь есть все необходимое для жизнеобеспечения». На плавучем транспортере также будет организована эвакуация, если ситуация с затоплением села выйдет из-под контроля.

Мост через реку Воронеж и дорога близ Преображеновки регулярно попадают в зону подтопления, в текущем сезоне такой вариант развития возможен, если в Липецкую область вода придет из Тамбовской области.



