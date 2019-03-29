Общество

сегодня, 17:01

Жителям Преображеновки поможет плавающий транспортер

6 756
#паводок #МЧС
Жителям Преображеновки поможет плавающий транспортер

Если дорогу, ведущую в населенный пункт, окончательно затопит, переправляться на «большую землю» людям поможет военная спецтехника.

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Жителям села Преображеновка Добровского района в случае паводка поможет с переправой специальная военная техника - плавающий транспортер ПТС-М. Спецтехнику ГУ МЧС РФ по Липецкой области направили в село по согласованию с администрацией муниципального района. Спасатели уже приступили к дежурству и даже провели тренировочную переправу вместе с жителями.

Как пояснил заместитель начальника главного управления МЧС РФ по Липецкой области — начальник управления гражданской защиты Олег Воронов, подъем воды в реке Воронеж идет уже вторую неделю — в среднем на 5-10 сантиметров ежедневно, а в последние два дня уровень воды повышался на 20 сантиметров. Не исключено, что будет подтоплен мост и под водой окажется дорога. «В этом случае три раза в сутки будем организовывать переправу для местных жителей — чтобы они могли беспрепятственно добираться до работы в другие населенные пункты, и возвращаться домой. При необходимости поможем доставить продукты питания — хотя Преображеновка сегодня вполне автономная, здесь есть все необходимое для жизнеобеспечения». На плавучем транспортере также будет организована эвакуация, если ситуация с затоплением села выйдет из-под контроля.

Мост через реку Воронеж и дорога близ Преображеновки регулярно попадают в зону подтопления, в текущем сезоне такой вариант развития возможен, если в Липецкую область вода придет из Тамбовской области.


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#паводок #МЧС

Комментарии (6)

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Липчанин

9 минут назад
Модераторам респект! на всех страницах оперативно подчищаете!)))
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Липчанин

11 минут назад
Каждый год плавает)) и лучше вездехода не придумали....обратитесь к врио! Он человек грамотный, а главное с деньгами...
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skrip

16 минут назад
А что паводок будет?
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Девочка в розовом

29 минут назад
Что только не придумают только бы мост надежный не строить
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Во как!

34 минуты назад
Прикольная машиненка! И реально необходимая в случае чего! МЭЧЭСы молодцы!
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Вакула кузнец

сегодня, 17:23
Надо переселить эту преображеновку всю в доброе , в рамках федеральной программы , укрупнение регионов , и все дела , дома снести перепахать землю и посадить ёлки сосны и бярезы с ясенями !
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