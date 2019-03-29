У 18-летнего закладчика нашли 350 граммов героина

К сбыту наркотиков студент привлек несовершеннолетнего знакомого.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий липецкими наркополицейскими совместно с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области по подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков задержан 18–летний житель областного центра. Молодой человек выполнял роль оптового наркокурьера–закладчика, действиями которого дистанционно управлял уроженец ближнего зарубежья.



В ходе личного досмотра и при проведении комплекса следственных действий по месту его проживания оперативниками обнаружено и изъято более 350 граммов героина.



К сбыту наркотиков студент средне-специального учреждения привлек несовершеннолетнего товарища, который под его руководством осуществлял бесконтактную продажу героина как в Липецкой, так и в соседних областях.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие устанавливает все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), максимальная санкция которой предусматривает до двадцати лет лишения свободы.

