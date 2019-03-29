Происшествия

19 минут назад

У 18-летнего закладчика нашли 350 граммов героина

260
#наркотики
У 18-летнего закладчика нашли 350 граммов героина

К сбыту наркотиков студент привлек несовершеннолетнего знакомого.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий липецкими наркополицейскими совместно с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области по подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков задержан 18–летний житель областного центра. Молодой человек выполнял роль оптового наркокурьера–закладчика, действиями которого дистанционно управлял уроженец ближнего зарубежья.

В ходе личного досмотра и при проведении комплекса следственных действий по месту его проживания оперативниками обнаружено и изъято более 350 граммов героина.

К сбыту наркотиков студент средне-специального учреждения привлек несовершеннолетнего товарища, который под его руководством осуществлял бесконтактную продажу героина как в Липецкой, так и в соседних областях.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие устанавливает все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), максимальная санкция которой предусматривает до двадцати лет лишения свободы.
260
#наркотики

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пропавшая в Липецкой области 58-летняя женщина погибла
#пропавшие без вести
Пропавшая в Липецкой области 58-летняя женщина погибла

сегодня, 15:35

Происшествия
22-летний продавец магазина похитил товара на 350 000 рублей
#растрата
5
22-летний продавец магазина похитил товара на 350 000 рублей

сегодня, 15:09

Происшествия
Липчанин ударил знакомого ножом из-за ревности
#поножовщина
1
Липчанин ударил знакомого ножом из-за ревности

сегодня, 14:41

Происшествия
«Животное, которое в него стреляло, он даже и не знал...»
#убийство
31
«Животное, которое в него стреляло, он даже и не знал...»

сегодня, 13:43

Происшествия
Под Липецком полицейские после погони задержали угонщиков трактора
#угон
14
Под Липецком полицейские после погони задержали угонщиков трактора

сегодня, 12:28

Происшествия
Липецкие следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты 42-летнему строителю
#зарплата
3
Липецкие следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты 42-летнему строителю

сегодня, 10:58

Происшествия