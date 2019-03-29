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сегодня, 17:17

В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +10

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#снег #потепление
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +10

В ближайшие трое суток к территории Липецкой области приблизятся атмосферные фронты циклона с Атлантики — они принесут теплую погоду с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. 


Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 марта — 1-3 градуса тепла, что в пределах климатической нормы, 31 марта и 1 апреля - от 5 до 7 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем составит от 5 до 10 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов тепла.

День 30 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +17 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 17 градусов мороза.

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#снег #потепление

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