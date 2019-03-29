Общество

сегодня, 15:41

Липчан приглашают к обсуждению реконструкции парка «Быханов сад»

5 525
#Быханов сад
Липчан приглашают к обсуждению реконструкции парка «Быханов сад»

31 марта в 11:00 в ресторанном комплексе «Быханов» мэрия проведет фокус-группу с жителями близлежащих к парку районов.

Администрация Липецка приглашает жителей города к обсуждению реконструкции парка «Быханов Сад». Голосование по представленным проектам уже идет на портале «Развиваем Липецкую область вместе!». В добавление к голосованию на сайте врио главы Липецкой области Игоря Артамонова, мэрия организует широкое общественное обсуждение планов по благоустройству парка. Обсуждение пройдет в три этапа. Первый этап назначен на это воскресенье, 31 марта. Жителей близлежащих к парку районов приглашают принять участие в фокус-группах, где они смогут поделиться своим видением реконструкции парка, а также составить карту потребностей и предпочтений горожан.

Для проведения фокус-групп приглашены независимые эксперты, социологи и политологи из ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, которые регулярно проводят подобные исследования в разных регионах. Итогом обсуждений станет  качественная обратная связь от жителей города и составление объективного видения реконструкции, принятого большинством.

Все желающие приглашаются к 11:00 в ресторанный комплекс «Быханов». Для участия нужно предварительно зарегистрироваться  по телефону +79092217062, Сапрыкин Максим Анатольевич, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Второй этап обсуждения, с приглашением экспертов, пройдет 2 апреля, третий, с приглашением лидеров мнений, - 4 апреля. 



5 525
#Быханов сад

Комментарии (5)

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Не понимаю

4 минуты назад
Почему к обсуждению приглашают жителей близлежайших районов? Парк уже стал их дворовой территорией?? Калитки им наделали личные. Теперь ещё с ними обсуждать будут. Нью-Васюки да и только!!!
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В декрете я

21 минуту назад
Ну слава Богу... Проекты ужасные... Только сад портят и количество несчастных случаев увеличат. Самый лучший - липецкий проект, но его к голосованию не допустили (
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Строитель

31 минуту назад
От некогда прекрасного парка "КОМСОМОЛЬСКИЙ", не осталось даже туалета. Куда не пойдёшь, всё время в тени высоток, понастроенных "в разрез" всех норм и правил! Что-бы вы там не ПРОЖЕКТИРОВАЛИ, это уже не парк, а бесплатная стоянка для владельцев суперкаров элитного жилья!!! Сдохни Липецк от зависти к ним!
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ИЗВИНИТЕ!

37 минут назад
А кто такой Сапрыкин Максим Анатольевич?
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Бред

сегодня, 15:53
Сивой кобылы. Последний сад вырубить хотят!
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