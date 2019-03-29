Общество
сегодня, 15:41
Липчан приглашают к обсуждению реконструкции парка «Быханов сад»
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31 марта в 11:00 в ресторанном комплексе «Быханов» мэрия проведет фокус-группу с жителями близлежащих к парку районов.
Администрация Липецка приглашает жителей города к обсуждению реконструкции парка «Быханов Сад». Голосование по представленным проектам уже идет на портале «Развиваем Липецкую область вместе!». В добавление к голосованию на сайте врио главы Липецкой области Игоря Артамонова, мэрия организует широкое общественное обсуждение планов по благоустройству парка. Обсуждение пройдет в три этапа. Первый этап назначен на это воскресенье, 31 марта. Жителей близлежащих к парку районов приглашают принять участие в фокус-группах, где они смогут поделиться своим видением реконструкции парка, а также составить карту потребностей и предпочтений горожан.
Для проведения фокус-групп приглашены независимые эксперты, социологи и политологи из ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, которые регулярно проводят подобные исследования в разных регионах. Итогом обсуждений станет качественная обратная связь от жителей города и составление объективного видения реконструкции, принятого большинством.
Все желающие приглашаются к 11:00 в ресторанный комплекс «Быханов». Для участия нужно предварительно зарегистрироваться по телефону +79092217062, Сапрыкин Максим Анатольевич, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Второй этап обсуждения, с приглашением экспертов, пройдет 2 апреля, третий, с приглашением лидеров мнений, - 4 апреля.
Для проведения фокус-групп приглашены независимые эксперты, социологи и политологи из ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, которые регулярно проводят подобные исследования в разных регионах. Итогом обсуждений станет качественная обратная связь от жителей города и составление объективного видения реконструкции, принятого большинством.
Все желающие приглашаются к 11:00 в ресторанный комплекс «Быханов». Для участия нужно предварительно зарегистрироваться по телефону +79092217062, Сапрыкин Максим Анатольевич, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Второй этап обсуждения, с приглашением экспертов, пройдет 2 апреля, третий, с приглашением лидеров мнений, - 4 апреля.
5 525
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