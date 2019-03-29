За «фейк-ньюс» и критику власти можно попасть под штраф или стать «суточником»

Сегодня в России введена ответственность за неуважение к государству и обществу.

29 марта вступил в силу Федеральный закон № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Совет по правам человека при президенте России, правозащитники и журналисты выступали против его принятия, но, несмотря на волну протестов, законопроекту, внесенному сенатором Клишасом, был дан ход. С этого дня за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ станет назначаться административная ответственность в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей (ч.3 ст.20.1 КоАП РФ).



По этому поводу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже рассказала анекдот:



- Покритикуешь власть - подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть - подпадешь под закон о фейковых новостях. И так, и так наказание.



Так можно ли критиковать власть? Как понимать новые законы? За разъяснением этих вопросов GOROD48 обратился к старшему помощнику прокурора области по правовому обеспечению Ольге Кашириной (отметим, что ответы Ольги Кашириной в отсутствие судебной практики нельзя считать официальным толкованием действующего законодательства и они является личным мнением юриста).



- В новом правовом акте речь идет только об информации, выражающей явное неуважение к обществу, Российской Федерации, официальным символам нашего государства, Конституции РФ либо органам государственной власти. За повторное совершение этого правонарушения предусмотрен штраф уже в размере от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. А если упомянутые материалы опубликует лицо, ранее подвергнутое административному наказанию за аналогичное правонарушение более двух раз, то его оштрафуют на сумму от 200 до 300 тысяч рублей или подвергнут административному аресту на 15 суток.



- Ольга Николаевна, что представляет собой в законодательстве понятие «человеческое достоинство»?



- К сожалению, нет законодательного определения данного термина. Гражданский кодекс РФ, например, достоинство относит к нематериальным, неотчуждаемым правам личности (благам). В конституционном праве достоинство личности является критерием отношения государства к личности и её правовому статусу.



Понятие человеческого достоинства связано с самой сущностью человечности и является психологической категорией. Человеческое достоинство - это абсолютная ценность человека как такового, система отношений личности к самому себе и окружающим людям. К человеческому достоинству очень близко понятие «самоуважение». Четкого понятия «общественная нравственность» в законодательстве не дано. По сути, общественная нравственность - это совокупность общественных отношений, определяющих представление о добре и зле, о гуманном и негуманном, о справедливом и несправедливом. Это моральные правила, которые формируются в самом обществе и поддерживаются авторитетом общественного мнения.



- Что еще нельзя критиковать?



- Официальные государственные символы России. Согласно ст. 70 Конституции РФ, к ним относятся государственный флаг, герб и гимн Российской Федерации.



Под распространением наказуемой информации, выражающей в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, общество, государство, официальные госсимволы или органы власти, полагаю, следует понимать опубликование сведений, если они стали доступными хотя бы одному лицу. В любом случае установление конкретных обстоятельств дела, объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, самого события правонарушения является прерогативой суда.



- Кто будет «общественным цензором»?



- Федеральным законом устанавливается, что обо всех случаях возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 КоАП РФ, в течение 24 часов уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации. Эта норма призвана гарантировать законность при производстве по делу об административном правонарушении, с учетом того, что затрагиваются интересы общества и государства. Дела о таких административных правонарушениях относятся к подведомственности судей, правом составлять протоколы об административных правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних дел (полиции).



Кроме того, граждане, должностные лица, уполномоченные органы государственной власти вправе обратиться в суд за защитой чести, достоинства, деловой репутации и потребовать опровержения таких сведений, возмещения убытков и морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.



- Каковы действия органов власти (помимо привлечения к административной ответственности) в случае обнаружения информации, выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам госвласти»?



- В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет такой информации, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор РФ), с требованием о принятии мер по удалению указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее не удаления (ст. 15.1-1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).



В свою очередь, Роскомнадзор на основании обращения незамедлительно определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в сети указанного информационного ресурса, направляет провайдеру хостинга уведомление в электронном виде на русском и английском языках о нарушении порядка распространения информации с требованием принять меры по удалению такой информации. Также Роскомнадзор фиксирует дату и время направления уведомления.



- Как будет действовать провайдер, получив сообщение Роскомнадзора о выявленном правонарушении?



- Незамедлительно с момента получения уведомления провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию.



GOROD48. Итак, подытожим. Главный риск новых законов заключается в том, что пока никто не знает, как их применять и исполнять. По сути, являясь цензурой, закон практически неисполним, а его толкование отдается «на откуп» правоохранительным органам. Можно ли критиковать власть? Можно, но осторожно. Чтобы не попасть под штрафы и административный арест, нужно выражать свое недовольство работой чиновников или чем-либо другим в корректной форме. В недавнем интервью «Интерфаксу» спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что критиковать власть можно и нужно, но при этом нельзя «переходить грань приличия», так как «свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство».



