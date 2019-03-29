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22-летний продавец магазина похитил товара на 350 000 рублей
Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по Липецку расследуется уголовное дело в отношении 22-летнего продавца-консультанта одного из липецких магазинов.
В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый совершил хищение товарно-материальных ценностей на общую сумму более 350 тысяч рублей. Похищенные из магазина сабвуферы, автомагнитолы, сигнализации, усилители мужчина продавал своим знакомым.
Расследование уголовного дела продолжается. Организовано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.