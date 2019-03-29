22-летний продавец магазина похитил товара на 350 000 рублей

Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по Липецку расследуется уголовное дело в отношении 22-летнего продавца-консультанта одного из липецких магазинов.

Поводом для возбуждения уголовного дела, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата», послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Липецку.



В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый совершил хищение товарно-материальных ценностей на общую сумму более 350 тысяч рублей. Похищенные из магазина сабвуферы, автомагнитолы, сигнализации, усилители мужчина продавал своим знакомым.



Расследование уголовного дела продолжается. Организовано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела.



Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

