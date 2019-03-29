Общество

43 минуты назад

Липчанам прогнозируют пожароопасный апрель

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#прогноз #пожар
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Липчанам прогнозируют пожароопасный апрель

Проанализированы данные по горимости лесов.

ФБУ "Авиалесоохрана" разработан предварительный прогноз пожарной опасности в лесах Российской Федерации на апрель этого года. Прогноз основан на данных о погодной обстановке в марте, сведениях долгосрочного прогноза температуры и осадков, многолетних данных о горимости лесов.

Липчанам стоит быть настороже. Эксперты пришли к выводу, что в нам в регионе будет пожароопасная обстановка. Особенно на юге Липецкой области. Аналогичный прогноз сделан для западной части Белгородской области, территории Воронежской и Тамбовской областей.

Согласно долгосрочному прогнозу ФБУ "Авиалесоохрана" за жарким апрелем в Липецкой области наступят умеренный май и июнь — без опасности пожаров. Но с июля по сентябрь вероятно пожаров снова на высоком уровне.
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#прогноз #пожар
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Комментарии (2)

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Какие

5 минут назад
Могут быть прогнозы погоды на месяц, а тем более на всё лето? Погода сейчас непредсказуемая стала!
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сёрфер

30 минут назад
ну ка напомните когда это он у нас был не пожароопасным)))
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