Общество
43 минуты назад
Липчанам прогнозируют пожароопасный апрель
Проанализированы данные по горимости лесов.
ФБУ "Авиалесоохрана" разработан предварительный прогноз пожарной опасности в лесах Российской Федерации на апрель этого года. Прогноз основан на данных о погодной обстановке в марте, сведениях долгосрочного прогноза температуры и осадков, многолетних данных о горимости лесов.
Липчанам стоит быть настороже. Эксперты пришли к выводу, что в нам в регионе будет пожароопасная обстановка. Особенно на юге Липецкой области. Аналогичный прогноз сделан для западной части Белгородской области, территории Воронежской и Тамбовской областей.
Согласно долгосрочному прогнозу ФБУ "Авиалесоохрана" за жарким апрелем в Липецкой области наступят умеренный май и июнь — без опасности пожаров. Но с июля по сентябрь вероятно пожаров снова на высоком уровне.
Липчанам стоит быть настороже. Эксперты пришли к выводу, что в нам в регионе будет пожароопасная обстановка. Особенно на юге Липецкой области. Аналогичный прогноз сделан для западной части Белгородской области, территории Воронежской и Тамбовской областей.
Согласно долгосрочному прогнозу ФБУ "Авиалесоохрана" за жарким апрелем в Липецкой области наступят умеренный май и июнь — без опасности пожаров. Но с июля по сентябрь вероятно пожаров снова на высоком уровне.
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сёрфер