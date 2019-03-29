Происшествия

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«Животное, которое в него стреляло, он даже и не знал...»

17 2968
#убийство
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«Животное, которое в него стреляло, он даже и не знал...»

В соцсетях обсуждают убийство на 23-летнего липчанина.

В понедельник GOROD48 сообщил о кровавой «разборке», в ходе которой 20-летний парень произвел несколько выстрелов из переделанного под стрельбу боевыми патронами газового пистолета в 23-летнего водителя автомобиля, пассажиром которого был сам, а также в 30-летнюю женщину. От выстрела в затылок водитель погиб на месте, а его пассажирка была ранена в шею, но осталась жива. С места преступления стрелок скрылся на автомобиле жертвы. Во вторник Правобережный суд Липецка арестовал подозреваемого в преступлениях молодого человека на время проведения предварительного следствия (стрелка задержали спустя несколько часов после событий в СНТ «Трубник»). 

К сегодняшнему дню выяснилось, что 20-летний арестованный и убитый друг друга не знали. В день совершения преступления водитель согласился подвезти двух своих знакомых - парня и женщину. По пути к ним подсел будущий убийца - он оказался приятелем первого пассажира машины. Якобы водителя просили остановится в нескольких местах. Парень заподозрил, что его пассажиры ищут закладки наркотиков, и пригрозил, что сообщит об этом в полицию. В ответ 20-летний липчанин выхватил пистолет…

В соцсетях обсуждают это убийство. Вот что пишет липчанка, которая хорошо знала погибшего: 

«Он был другом нашей семьи, добрым и скромным парнем. Мастером спорта по автомобильным гонкам. В декабре 2018-го он только вернулся из армии, в скором будущем у него должна была быть свадьба. Рос в порядочной и уважаемой многими семье с достойным воспитанием. 

Вечером 24 марта он согласился подвезти свою случайную знакомую до СНТ «Трубник». Где и был убит в своей машине. Ему не дали шанса на жизнь, он принял на себя пять пуль, две из них - в голову. Животное, которое в него стреляло, он даже и не знал…». 

Правобережным отделом СУ СК РФ по Липецкой области в отношении арестованного уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям УК РФ: по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («угон автомобиля»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»). 

Как стало известно GOROD48, показания стрелка и двух других пассажиров автомобиля, водителем которого был убитый парень, разнятся в деталях. Но точно одно: водитель не имел никакого отношения к сбыту или употреблению наркотиков.

17 2968
#убийство
1

Комментарии (17)

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МЕНТ

11 минут назад
BLOOD_JO, ты, я вижу, большой любитель всем советы раздавать, жизни учить, приглашаю,все узнаешь по этому происшествию из первых рук. Доложи дежурному на Интернациональной, по какому поводу,он тебя проведет, И ты узнаешь все и во всех подробностях.
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Ненавижу наркоманов

20 минут назад
Где эта скотина патроны то взял?
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Нонка

26 минут назад
Ну вот -наркоманы распоясались цуки Пора наркотики в магазинах продавать и кровати ставить около больниц Пусть потребляют и гниют И что это такое -закладки .чушь !Пора наркотов жечь в печах!
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АВТОРУ СТАТЬИ

28 минут назад
Спасибо.
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Ненавижу наркоманов

30 минут назад
BLOOD_JO, образован. И тем не менее, на кол ублюдка и рвать тракторами
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дцын зяо пин

30 минут назад
Всех на площадь и в расход и нехрен ничего доказыватьь себе он нес или на прдажу не е ..т
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Наркоманы - пи да .. ра ....сы

30 минут назад
Люди не общайтесь с наркоманами и не идите с ними ни на какой контакт , не возите этих швалей тем более у себя за спиной в машине. Наркоманы это конченные черти, из них ни одного нормального вы не найдете, даже будь он вам старый друг или родственник или кум или сват , а тем более знакомый . Все кто становиться наркоманом автоматически перестают быть людьми - и превращаются в конченных пи..до..ров.
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моте дебильной!

32 минуты назад
Мотя, ну ты то дебилка куда лезешь?
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наркот

36 минут назад
долбаные нарколыги! всех петушить
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BLOOD_JO

41 минуту назад
Суд Линча, У ментов узнай.
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