В соцсетях обсуждают убийство на 23-летнего липчанина.







В понедельник GOROD48 сообщил о кровавой «разборке», в ходе которой 20-летний парень произвел несколько выстрелов из переделанного под стрельбу боевыми патронами газового пистолета в 23-летнего водителя автомобиля, пассажиром которого был сам, а также в 30-летнюю женщину. От выстрела в затылок водитель погиб на месте , а его пассажирка была ранена в шею, но осталась жива. С места преступления стрелок скрылся на автомобиле жертвы. Во вторник Правобережный суд Липецка арестовал подозреваемого в преступлениях молодого человека на время проведения предварительного следствия (стрелка задержали спустя несколько часов после событий в СНТ «Трубник»).

К сегодняшнему дню выяснилось, что 20-летний арестованный и убитый друг друга не знали. В день совершения преступления водитель согласился подвезти двух своих знакомых - парня и женщину. По пути к ним подсел будущий убийца - он оказался приятелем первого пассажира машины. Якобы водителя просили остановится в нескольких местах. Парень заподозрил, что его пассажиры ищут закладки наркотиков , и пригрозил, что сообщит об этом в полицию. В ответ 20-летний липчанин выхватил пистолет…

В соцсетях обсуждают это убийство. Вот что пишет липчанка, которая хорошо знала погибшего:

«Он был другом нашей семьи, добрым и скромным парнем. Мастером спорта по автомобильным гонкам. В декабре 2018-го он только вернулся из армии, в скором будущем у него должна была быть свадьба. Рос в порядочной и уважаемой многими семье с достойным воспитанием.

Вечером 24 марта он согласился подвезти свою случайную знакомую до СНТ «Трубник». Где и был убит в своей машине. Ему не дали шанса на жизнь, он принял на себя пять пуль, две из них - в голову. Животное, которое в него стреляло, он даже и не знал…».

Правобережным отделом СУ СК РФ по Липецкой области в отношении арестованного уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям УК РФ: по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («угон автомобиля»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»).

Как стало известно GOROD48, показания стрелка и двух других пассажиров автомобиля, водителем которого был убитый парень, разнятся в деталях. Но точно одно: водитель не имел никакого отношения к сбыту или употреблению наркотиков.