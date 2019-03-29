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сегодня, 14:02

По Москве ездят такси с одинаковыми номерами

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#такси
По Москве ездят такси с одинаковыми номерами

Видео журналистов изучат автоинспекторы.

Автомобили такси с одинаковыми номерами замечены в Москве, пишет «Российская газета». Видеодоказательство опубликовали журналисты телеканала 360. В пресс-службе управления ГИБДД по Москве "РГ" сообщили, что видео сейчас изучается.

В кадр попали две желтых Hyundai Solaris с одним и тем же регистрационным знаком У778МА 799 RUS. Журналисты предположили, что владелец автопарка зарегистрировал как такси лишь одну машину, а по факту работают две.


220
#такси

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