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С понедельника поменяются правила ОСАГО
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Расчет страховки будет идти по новой системе.
С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии. КБМ больше не будет обнуляться при перерыве в вождении, как это было ранее, — теперь скидка сохранится, поясняет ТАСС.
Кроме того, этот коэффициент будут назначать водителю раз в год, 1 апреля, и в течение года пересчитываться он не будет. То есть если водитель 1 мая устроит аварию, а 1 июня решит купить полис ОСАГО — КБМ ему установят по состоянию на 1 апреля, и изменится он только 1 апреля следующего года.
Теперь при покупке полиса ОСАГО автолюбитель сможет самостоятельно выбирать компанию-страховщика при помощи системы «Единый агент», если речь идет о бумажной версии документа, и «е-Гарант», если водителя интересует электронный полис. Ранее система назначала компанию-продавца автоматически, уточняет издание «ПензаСМИ».
Кроме того, этот коэффициент будут назначать водителю раз в год, 1 апреля, и в течение года пересчитываться он не будет. То есть если водитель 1 мая устроит аварию, а 1 июня решит купить полис ОСАГО — КБМ ему установят по состоянию на 1 апреля, и изменится он только 1 апреля следующего года.
Теперь при покупке полиса ОСАГО автолюбитель сможет самостоятельно выбирать компанию-страховщика при помощи системы «Единый агент», если речь идет о бумажной версии документа, и «е-Гарант», если водителя интересует электронный полис. Ранее система назначала компанию-продавца автоматически, уточняет издание «ПензаСМИ».
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