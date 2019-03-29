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С понедельника поменяются правила ОСАГО

317
#ОСАГО
С понедельника поменяются правила ОСАГО

Расчет страховки будет идти по новой системе.

С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии. КБМ больше не будет обнуляться при перерыве в вождении, как это было ранее, — теперь скидка сохранится, поясняет ТАСС.

Кроме того, этот коэффициент будут назначать водителю раз в год, 1 апреля, и в течение года пересчитываться он не будет. То есть если водитель 1 мая устроит аварию, а 1 июня решит купить полис ОСАГО — КБМ ему установят по состоянию на 1 апреля, и изменится он только 1 апреля следующего года.

Теперь при покупке полиса ОСАГО автолюбитель сможет самостоятельно выбирать компанию-страховщика при помощи системы «Единый агент», если речь идет о бумажной версии документа, и «е-Гарант», если водителя интересует электронный полис. Ранее система назначала компанию-продавца автоматически, уточняет издание «ПензаСМИ».
317
#ОСАГО

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