В России
12 минут назад
Врачи назвали самые распространенные в России венерические болезни
Список сформировали в министерстве здравоохранения.
Эксперты Минздрава назвали шесть заболеваний, передающихся половым путем, которые чаще всего выявляют у россиян. Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава. Отмечается, что у болезни очевидные симптомы (зуд, жжение, выделения) и она хорошо диагностируется. Следом по списку идут хламидийные инфекции, аногенитальные бородавки, сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.
В Минздраве также отметили, что число пациентов с половыми инфекциями активно сокращается с каждым годом, передает портал News.ru. Больше всего уменьшилось число выявленных случаев гонореи. Так, за пять лет число больных сократилось в три раза. Кроме того, уменьшилось число больных трихомонозом и хламидийными инфекциями.
В Минздраве также отметили, что число пациентов с половыми инфекциями активно сокращается с каждым годом, передает портал News.ru. Больше всего уменьшилось число выявленных случаев гонореи. Так, за пять лет число больных сократилось в три раза. Кроме того, уменьшилось число больных трихомонозом и хламидийными инфекциями.