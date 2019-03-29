В России

12 минут назад

Врачи назвали самые распространенные в России венерические болезни

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#ЗППП #болезни
Врачи назвали самые распространенные в России венерические болезни

Список сформировали в министерстве здравоохранения.

Эксперты Минздрава назвали шесть заболеваний, передающихся половым путем, которые чаще всего выявляют у россиян. Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава. Отмечается, что у болезни очевидные симптомы (зуд, жжение, выделения) и она хорошо диагностируется. Следом по списку идут хламидийные инфекции, аногенитальные бородавки, сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.

В Минздраве также отметили, что число пациентов с половыми инфекциями активно сокращается с каждым годом, передает портал News.ru. Больше всего уменьшилось число выявленных случаев гонореи. Так, за пять лет число больных сократилось в три раза. Кроме того, уменьшилось число больных трихомонозом и хламидийными инфекциями.
64
#ЗППП #болезни

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