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19 минут назад
Откровенные фото активистки «Молодой гвардии» вызвали скандал
Девушка руководит отделением движения в Забайкалье.
Краевой исполком «Единой России» начал проверку по факту попадания в СМИ откровенных фотографий руководителя забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяны Путинцевой, пишет ИА «Чита.Ру». О старте проверке изданию сообщила временно исполняющая обязанности руководителя регионального исполкома «Единой России» Екатерина Фисун.
- «Молодая гвардия» - это дружественная нам организация, которая в своих рядах также примет какое-то решение. Без внимания этот вопрос не будет оставлен, кадровые выводы будут сделаны, - сказали в партии.
Ульяна Путинцев в социальной сети «ВКонтакте» призналась, что сама опубликовала фотографии и сожалеет об этом, сообщает «Забмедиа». «Фотографиями я ни в коем случае не собиралась никого провоцировать. С моей стороны было необдуманным поступком размещение их в социальных сетях», - пишет Путинцева.
Снимки девушки, позирующей в нижнем белье, опубликовало издание "Вечорка". Фотографии быстро разлетелись по социальным сетям, найдя живой отклик среди пользователей. Россияне шутили, что партия для повышения рейтинга должна публиковать такие фото на своем сайте.
Фото: gazetavechorka.ru
- «Молодая гвардия» - это дружественная нам организация, которая в своих рядах также примет какое-то решение. Без внимания этот вопрос не будет оставлен, кадровые выводы будут сделаны, - сказали в партии.
Ульяна Путинцев в социальной сети «ВКонтакте» призналась, что сама опубликовала фотографии и сожалеет об этом, сообщает «Забмедиа». «Фотографиями я ни в коем случае не собиралась никого провоцировать. С моей стороны было необдуманным поступком размещение их в социальных сетях», - пишет Путинцева.
Снимки девушки, позирующей в нижнем белье, опубликовало издание "Вечорка". Фотографии быстро разлетелись по социальным сетям, найдя живой отклик среди пользователей. Россияне шутили, что партия для повышения рейтинга должна публиковать такие фото на своем сайте.
Фото: gazetavechorka.ru