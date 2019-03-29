Зарезали семью с новорожденным ребенком

Убийства совершены в Хабаровске.

В Хабаровске следователи устанавливают причины гибели двоих взрослых и младенца, чьи тела обнаружены 28 марта в жилом доме в Кировском районе, говорится в сообщении на сайте регионального СК. В доме нашли тела 28-летнего главы семейства, его 27-летней жены и младенца. Им были нанесены множественные ножевые ранения.



Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Максимальное наказание - пожизненное заключение. Для расследования дела создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи.