В России

28 минут назад

Зарезали семью с новорожденным ребенком

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#убийство
Зарезали семью с новорожденным ребенком

Убийства совершены в Хабаровске.

В Хабаровске следователи устанавливают причины гибели двоих взрослых и младенца, чьи тела обнаружены 28 марта в жилом доме в Кировском районе, говорится в сообщении на сайте регионального СК. В доме нашли тела 28-летнего главы семейства, его 27-летней жены и младенца. Им были нанесены множественные ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Максимальное наказание - пожизненное заключение. Для расследования дела создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи.
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#убийство

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