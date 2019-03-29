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36 минут назад
Переговоры Лаврова в Турции начались с шутки
Глава МИД России встречается с Мевлютом Чавушоглу.
Глава МИД России Сергей Лавров подшутил над журналистами и фотографами перед началом переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит в Анталье в пятницу, 29 марта, сообщают «Известия».
"Вы чего-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали, или что?" — спросил Лавров у прессы на английском языке. Видео опубликовано на странице аккаунте МИД РФ в Twitter.
"Вы чего-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали, или что?" — спросил Лавров у прессы на английском языке. Видео опубликовано на странице аккаунте МИД РФ в Twitter.
С.Лавров: