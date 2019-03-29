В России

36 минут назад

Переговоры Лаврова в Турции начались с шутки

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#переговоры #Сергей Лавров
Переговоры Лаврова в Турции начались с шутки

Глава МИД России встречается с Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД России Сергей Лавров подшутил над журналистами и фотографами перед началом переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит в Анталье в пятницу, 29 марта, сообщают «Известия».

"Вы чего-то ждете? Вы хотите, чтобы мы подвигались, потанцевали, или что?" — спросил Лавров у прессы на английском языке​​​. Видео опубликовано на странице аккаунте МИД РФ в Twitter.

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#переговоры #Сергей Лавров

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