В России

40 минут назад

Сбежавший с места смертельной аварии водитель Gelandewagen сдался полиции

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#авария #ДТП

Чеченец пришел с повинной.

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

 - Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род, - считает Кадыров.


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Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни. Он находился в розыске как виновник ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка. Накануне я сделал жесткое обращение, призывая Джамбекова незамедлительно прибыть в полицию. Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину, более того, является позорным. По словам Джамбекова, узнав про мое обращение, он сразу же принял решение сдаться полиции. Он готов понести любое наказание, предусмотренное законом, утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки.

Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95)



Mercedes Gelandewagen и "Нива", в которой ехала семья, столкнулись на Можайском шоссе в Москве 24 марта. Погибли женщина и ребенок, находившиеся в отечественном автомобиле. Мужчину-водителя госпитализировали. Водитель Mercedes скрылся с места аварии, напоминает РИА Новости. Узнав о личности предполагаемого виновника ДТП, Кадыров в своем телеграм-канале призвал чеченца явиться в полицию и ответить за содеянное, а не позорить свой род.
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#авария #ДТП

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