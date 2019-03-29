В России

49 минут назад

СМИ: Путин не одобрил строительство магистрали Казань-Москва

103
#магистраль
СМИ: Путин не одобрил строительство магистрали Казань-Москва

Бюджет проекта оценили в 621,5 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань, пишет «Коммерсант». По информации источников издания, такая позиция была высказана на встрече президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым.

Окончательного решения по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань не принято, сейчас вопрос находится в работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК. По словам представителя Кремля, «говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».

Формального решения пока нет, подтверждает «Коммерсант». Оно ожидается на встрече Владимира Путина с главами причастных ведомств и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым 11 апреля.

В марте премьер Дмитрий Медведев подписал доклад о необходимости приступать к стройке ВСМ, доклад был направлен президенту, подтверждал представитель премьера, напоминают «Ведомости». Но единой позиции в правительстве не было: за неэффективность и ошибочные подсчеты пассажиропотока ВСМ до Нижнего Новгорода проект критиковал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Вице-премьер Максим Акимов (курирует транспорт), министр транспорта Евгений Дитрих и гендиректор РЖД Олег Белозеров проект, напротив, поддерживали. Его общая стоимость – 621,5 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей требуется из федерального бюджета.
103
#магистраль

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Врачи назвали самые распространенные в России венерические болезни
#ЗППП #болезни
Врачи назвали самые распространенные в России венерические болезни

13 минут назад

В России
Откровенные фото активистки «Молодой гвардии» вызвали скандал
#Молодая гвардия
Откровенные фото активистки «Молодой гвардии» вызвали скандал

20 минут назад

В России
Зарезали семью с новорожденным ребенком
#убийство
Зарезали семью с новорожденным ребенком

28 минут назад

В России
Переговоры Лаврова в Турции начались с шутки
#переговоры #Сергей Лавров
Переговоры Лаврова в Турции начались с шутки

36 минут назад

В России
Сбежавший с места смертельной аварии водитель Gelandewagen сдался полиции
#авария #ДТП
Сбежавший с места смертельной аварии водитель Gelandewagen сдался полиции

41 минуту назад

В России
Сбежавший из части солдат найден мертвым
#дезертир
Сбежавший из части солдат найден мертвым

57 минут назад

В России