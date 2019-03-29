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49 минут назад
СМИ: Путин не одобрил строительство магистрали Казань-Москва
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Бюджет проекта оценили в 621,5 млрд рублей.
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань, пишет «Коммерсант». По информации источников издания, такая позиция была высказана на встрече президента с профильным вице-премьером Максимом Акимовым.
Окончательного решения по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань не принято, сейчас вопрос находится в работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК. По словам представителя Кремля, «говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».
Формального решения пока нет, подтверждает «Коммерсант». Оно ожидается на встрече Владимира Путина с главами причастных ведомств и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым 11 апреля.
В марте премьер Дмитрий Медведев подписал доклад о необходимости приступать к стройке ВСМ, доклад был направлен президенту, подтверждал представитель премьера, напоминают «Ведомости». Но единой позиции в правительстве не было: за неэффективность и ошибочные подсчеты пассажиропотока ВСМ до Нижнего Новгорода проект критиковал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Вице-премьер Максим Акимов (курирует транспорт), министр транспорта Евгений Дитрих и гендиректор РЖД Олег Белозеров проект, напротив, поддерживали. Его общая стоимость – 621,5 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей требуется из федерального бюджета.
Окончательного решения по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань не принято, сейчас вопрос находится в работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК. По словам представителя Кремля, «говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».
Формального решения пока нет, подтверждает «Коммерсант». Оно ожидается на встрече Владимира Путина с главами причастных ведомств и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым 11 апреля.
В марте премьер Дмитрий Медведев подписал доклад о необходимости приступать к стройке ВСМ, доклад был направлен президенту, подтверждал представитель премьера, напоминают «Ведомости». Но единой позиции в правительстве не было: за неэффективность и ошибочные подсчеты пассажиропотока ВСМ до Нижнего Новгорода проект критиковал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Вице-премьер Максим Акимов (курирует транспорт), министр транспорта Евгений Дитрих и гендиректор РЖД Олег Белозеров проект, напротив, поддерживали. Его общая стоимость – 621,5 млрд рублей, из которых 200 млрд рублей требуется из федерального бюджета.
103