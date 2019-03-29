В России

57 минут назад

Сбежавший из части солдат найден мертвым

162
#дезертир
Сбежавший из части солдат найден мертвым

Военнослужащий покинул расположение с оружием.

Сержант, сбежавший из воинской части в Тверской области, найден мертвым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Западного военного округа. Поисковая группа ржевского гарнизона нашла тело беглеца в одном из нежилых зданий. Дезертир, по предварительным данным, покончил с собой. Контрактнику было 26 лет.

- При нем обнаружены оружие и боеприпасы, - говорится в сообщении пресс-службы.

В округе уточнили ,что для установления всех обстоятельств происшедшего на месте работает комиссия ЗВО с представителями правоохранительных органов.
162
#дезертир

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Врачи назвали самые распространенные в России венерические болезни
#ЗППП #болезни
Врачи назвали самые распространенные в России венерические болезни

12 минут назад

В России
Откровенные фото активистки «Молодой гвардии» вызвали скандал
#Молодая гвардия
Откровенные фото активистки «Молодой гвардии» вызвали скандал

19 минут назад

В России
Зарезали семью с новорожденным ребенком
#убийство
Зарезали семью с новорожденным ребенком

27 минут назад

В России
Переговоры Лаврова в Турции начались с шутки
#переговоры #Сергей Лавров
Переговоры Лаврова в Турции начались с шутки

35 минут назад

В России
Сбежавший с места смертельной аварии водитель Gelandewagen сдался полиции
#авария #ДТП
Сбежавший с места смертельной аварии водитель Gelandewagen сдался полиции

40 минут назад

В России
СМИ: Путин не одобрил строительство магистрали Казань-Москва
#магистраль
СМИ: Путин не одобрил строительство магистрали Казань-Москва

48 минут назад

В России