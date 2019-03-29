В России
57 минут назад
Сбежавший из части солдат найден мертвым
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Военнослужащий покинул расположение с оружием.
Сержант, сбежавший из воинской части в Тверской области, найден мертвым. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Западного военного округа. Поисковая группа ржевского гарнизона нашла тело беглеца в одном из нежилых зданий. Дезертир, по предварительным данным, покончил с собой. Контрактнику было 26 лет.
- При нем обнаружены оружие и боеприпасы, - говорится в сообщении пресс-службы.
В округе уточнили ,что для установления всех обстоятельств происшедшего на месте работает комиссия ЗВО с представителями правоохранительных органов.
- При нем обнаружены оружие и боеприпасы, - говорится в сообщении пресс-службы.
В округе уточнили ,что для установления всех обстоятельств происшедшего на месте работает комиссия ЗВО с представителями правоохранительных органов.
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