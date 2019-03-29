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Бразилия просит Россию отозвать военных

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#Венесуэла #Мадуро
Бразилия просит Россию отозвать военных

Страна обеспокоена ситуацией в Венесуэле.

Россия должна отозвать своих военных специалистов из Венесуэлы - с таким требованием выступил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, передает Reuters. По словам главы МИД Бразилии, Москва должна осознать, что поддержка режима Николаса Мадуро недопустима, пишет РБК. Россия заявляла, что военные эксперты пробудут в Венесуэле столько, сколько они понадобятся правительству этой страны

Ранее на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется

25 марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Каракаса. Позже дипломатический источник сообщил, что российские самолеты прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой, напоминают "Известия".
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#Венесуэла #Мадуро

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