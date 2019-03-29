Под Липецком полицейские после погони задержали угонщиков трактора

В ночь на 29 марта 2019 года в селе Грачевка Усманского района угнали трактор МТЗ. Полицейские после погони задержали 62-летнего пенсионера и его 49-летнего приятеля.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, после угона полицейские проводили поисковые мероприятия. В районе села Боровское Добринского района трактор и сопровождавший его автомобиль заметили сотрудники ОМВД России по Добринскому району. Угонщики пытались скрыться, но были задержаны и доставлены в ОМВД России по Добринскому району. Ими оказались ранее судимый 62-летний липчанин, и 49-летний неработающий житель Тербунского района.

По словам подозреваемых в совершении угона, к месту совершения преступления они прибыли на автомобиле «Ниссан-Террано», который одолжили у знакомого в Липецке. Угонщики залезли в кабину трактора МТЗ, с помощью троса отбуксировали его подальше от дома хозяина техники, где и завели. Дальше один из преступников двигался на тракторе, второй – на автомобиле.



