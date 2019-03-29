Происшествия

сегодня, 12:28

Под Липецком полицейские после погони задержали угонщиков трактора

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#угон
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Под Липецком полицейские после погони задержали угонщиков трактора

В ночь на 29 марта 2019 года в селе Грачевка Усманского района угнали трактор МТЗ. Полицейские после погони задержали 62-летнего пенсионера и его 49-летнего приятеля.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, после угона полицейские проводили поисковые мероприятия. В районе села Боровское Добринского района трактор и сопровождавший его автомобиль заметили сотрудники ОМВД России по Добринскому району. Угонщики пытались скрыться, но были задержаны и доставлены в ОМВД России по Добринскому району. Ими оказались ранее судимый 62-летний липчанин, и 49-летний неработающий житель Тербунского района.    

По словам подозреваемых в совершении угона, к месту совершения преступления они прибыли на автомобиле «Ниссан-Террано», который одолжили у знакомого в Липецке. Угонщики залезли в кабину трактора МТЗ, с помощью троса отбуксировали его подальше от дома хозяина техники, где и завели.  Дальше один из преступников двигался на тракторе, второй – на автомобиле. 


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#угон
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Комментарии (7)

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трактори у

7 минут назад
герои, я на 75 дт ехал меня гаи не догнало я пополю вспаханному они засели так что можно
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Ох и молодцы!!!

8 минут назад
Погоня года, погоня за трактором!
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Тербунский Оракул

17 минут назад
Усталость забыта, Колышется чад, И снова копыта, Как сердце, стучат. И нет нам покоя, Гори, но живи! Погоня, погоня, Погоня, погоня в горячей крови. Есть пули в нагане, И надо успеть Сразиться с врагами И песню допеть. И нет нам покоя, Гори, но живи! Погоня, погоня, Погоня, погоня в горячей крови. В удачу поверьте – И дело с концом. Да здравствует ветер, Который в лицо! И нет нам покоя, Гори, но живи! Погоня, погоня, Погоня, погоня в горячей крови
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гарик

45 минут назад
так он наверное 200 км в час ехал бред
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бабай

45 минут назад
герои, Как какая :Задействован ОМОН.ВКС.ГИБДД.ФСБ Росгвардия Это же угон а не распил бюджета
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123

46 минут назад
У него 100500 скоростей, попробуй догони.
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герои

сегодня, 12:49
какая погоня может быть за трактором ?
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