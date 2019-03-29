Общество

56 минут назад

«Вечные» продукты обошлись хозяйке магазина в 30 000 рублей

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#торговля #штраф
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«Вечные» продукты обошлись хозяйке магазина в 30 000 рублей

Проверка нашла на прилавках немаркированные товары.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску в адрес владелицы магазина в селе Грызлово Долгоруковского района. В работе торговой точки нашли нарушение ч.2 ст.14.43 КоАП РФ: в магазине не соблюдали технический регламент реализации товаров.

1 февраля в прокуратуру Долгоруковского района поступило обращение о продаже сомнительных продуктов в местном магазине. Проверка выехала в село Грызлово. На прилавках магазина обнаружили продукты с неустановленным сроком годности. Покупателям предлагали приобрести домашние блинчики с мясом, слойки с йогуртовой начинкой и консервированную фасоль с неизвестной датой изготовления и сроком годности, а также неправильно хранящуюся рыбу. По правилам такие продукты признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, они утилизируются или уничтожаются.

Суд признал хозяйку магазина ответственной за нарушение и назначил ей штраф в 30 000 рублей.
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#торговля #штраф
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Комментарии (2)

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Сергей 13

34 минуты назад
здоровье, это хто?Таких Малышевых пол телевизора,своей головы нет?
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здоровье

46 минут назад
смотрите ролики Михаила Советова практикующего врача. если дорого здоровье - вы это все есть не будете больше никогда.
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