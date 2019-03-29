«Вечные» продукты обошлись хозяйке магазина в 30 000 рублей

Проверка нашла на прилавках немаркированные товары.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску в адрес владелицы магазина в селе Грызлово Долгоруковского района. В работе торговой точки нашли нарушение ч.2 ст.14.43 КоАП РФ: в магазине не соблюдали технический регламент реализации товаров.



1 февраля в прокуратуру Долгоруковского района поступило обращение о продаже сомнительных продуктов в местном магазине. Проверка выехала в село Грызлово. На прилавках магазина обнаружили продукты с неустановленным сроком годности. Покупателям предлагали приобрести домашние блинчики с мясом, слойки с йогуртовой начинкой и консервированную фасоль с неизвестной датой изготовления и сроком годности, а также неправильно хранящуюся рыбу. По правилам такие продукты признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, они утилизируются или уничтожаются.



Суд признал хозяйку магазина ответственной за нарушение и назначил ей штраф в 30 000 рублей.