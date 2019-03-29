сегодня, 11:11
Почти четверть липчан предпочитает работать в «тени»
В прошлом году в теневом секторе экономики работали 23,9% всех занятых жителей Липецкой области, или почти четверть липчан — это чуть больше, чем в целом по стране, где неформальный сектор выбрали 20,1%, сообщает Росстат.
Совмещали работу в теневом и формальном секторах 11 тыс. человек, при том для всех из них работа в тени была дополнительным источником дохода. А вот для почти 127 тысяч человек, работавших исключительно в «тени», этот источник доходов был основным.
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