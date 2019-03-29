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Почти четверть липчан предпочитает работать в «тени»

13 693
#теневая экономика
2
Почти четверть липчан предпочитает работать в «тени»

В прошлом году в теневом секторе экономики работали 23,9% всех занятых жителей Липецкой области, или почти четверть липчан — это чуть больше, чем в целом по стране, где неформальный сектор выбрали 20,1%, сообщает Росстат.

В 2018 году в теневом секторе экономики были заняты 139 тыс. липчан, или 23,9% от общего числа занятых. В стране предпочли работу в неформальном секторе 20,1%. Реже всего уходили в тень работающие жители Москвы (4%), Чукотского автономного округа (4,8%). Максимальные планки уже не первый год традиционно устанавливают Чечня (64,1%) и Дагестан (52%).

Совмещали работу в теневом и формальном секторах 11 тыс. человек, при том для всех из них работа в тени была дополнительным источником дохода. А вот для почти 127 тысяч человек, работавших исключительно в «тени», этот источник доходов был основным. 

13 693
#теневая экономика
2

Комментарии (13)

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мистер

2 минуты назад
..скоро всем СОЛНЦЕ включат..на пилотных регионах уже отрабатывают.
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Ч.

4 минуты назад
" Сергей 13 " , " Крен " , присоединяюсь к Вашим высказываниям .
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Кузя

5 минут назад
Л-а,
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Принц Лимон

6 минут назад
С тех пор как ввели налог на воздух вы стали меньше дышать, Это возмутительно!
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Нефть и газ

12 минут назад
одним Вершки другим корешки
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Крен

13 минут назад
Здесь удивляться нечему если продолжается стагнация в экономике, а население выживает как может .Так в 2000 году ВВП и Бюджет РФ и Китая были равны. В 2018 году Бюджет и ВВП Китая стали в 12 раз больше чем у РФ. Всё правильно, население Китая в 10 раз больше чем у РФ, а бюджет и ВВП Китая в 12 раз больше чем у РФ. Минимальная зарплата и пенсия в Китае 33 тыс. руб. , что в 3 раза больше чем в РФ. Зарплата Сечина 6 мил. руб в день, а медсестры 200 руб в день, разница в 30 тысяч раз, такого в Китае нет. За такое там расстрел. По видимому только мы стабильно стагнируем, а весь мир развивается, если мы на 155 месте по темпам развития экономики. Такая же жопа 20 лет спустя, мог бы называться новый роман Дюма про РФ.
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Сергей 13

27 минут назад
У нас все олигархи предпочитают работать в тени,и чё?Лисин много налогов платит?Ах да,"богатые,они умные,они уйдут от налогов"!))И помните,терпилы,только с оружием в руках можно изменить ситуацию.Ну или инопланетяне Вас спасут...
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Ч.

35 минут назад
Если некоторые чинуши говорят , что государство ничего не должно , то почему гражданин должен ? Веде чинуши сидят на шее у работного человека , этого они как-то понять не могут или дурачками прикидываются ?
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Л-а

37 минут назад
Не предпочитают, а вынуждены соглашаться, чтобы не сдохнуть с голода.
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Серый

38 минут назад
По нашей жизни каждый согласен работать в "тени".
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