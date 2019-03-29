Почти четверть липчан предпочитает работать в «тени»

В прошлом году в теневом секторе экономики работали 23,9% всех занятых жителей Липецкой области, или почти четверть липчан — это чуть больше, чем в целом по стране, где неформальный сектор выбрали 20,1%, сообщает Росстат.



В 2018 году в теневом секторе экономики были заняты 139 тыс. липчан, или 23,9% от общего числа занятых. В стране предпочли работу в неформальном секторе 20,1%. Реже всего уходили в тень работающие жители Москвы (4%), Чукотского автономного округа (4,8%). Максимальные планки уже не первый год традиционно устанавливают Чечня (64,1%) и Дагестан (52%).



Совмещали работу в теневом и формальном секторах 11 тыс. человек, при том для всех из них работа в тени была дополнительным источником дохода. А вот для почти 127 тысяч человек, работавших исключительно в «тени», этот источник доходов был основным.



