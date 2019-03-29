сегодня, 10:58
Липецкие следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты 42-летнему строителю
Организация задолжала своему работнику более 600 000 рублей.
Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 42-летнему строителю.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК HAS по Липецкой области, по версии следствия, руководство строительной организации ООО «Монтажная компания «Модуль», расположенной в селе Хрущевка Липецкого района, с мая 2016 по июнь 2017 года в ходе не выплатило заработную плату 42-летнему мастеру организации, осуществлявшему строительные работы на производственных площадках в городе Череповце. Руководство организации задолжало работнику более 600 тысяч рублей.
В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме этого, в ходе следствия будут предприняты меры к полному погашению задолженности перед потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается.
Палач
Николай