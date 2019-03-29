В Липецкой области должников за свет предупредили об отключении электричества

Липецкая энергосбытовая компания продолжает обесточивать жителей региона из-за долгов по счетам

Только на улице Космонавтов в Липецке в один день без света остались 12 квартир. Почти 27 тысяч рублей накопила жительница дома 45/3. Липчанке напоминали о долге в квитанции, но платить она отказывалась. Неплатежи Липецкая энергосбытовая компания взыскала через суд. В итоге, женщина осталась без света и будет вынуждена заплатить на 5,5 тысяч рублей больше. Во столько ей обойдется просрочка платежей, за которую начислена пеня, госпошлина, судебные расходы и услуга по возобновлению электроснабжения.

Должницу предупредили: счетчик не трогать, если сорвать пломбу, которую устанавливают при ограничении, появится надпись «вскрыто». А это уже самовольное подключение и штраф в 15 тысяч рублей. Если липчанка так и не оплатит квитанции, средства спишут с ее банковской карты, или судебные приставы арестуют имущество. Кроме того, должница испортила себе кредитную историю, теперь при обращении в банк она может получить отказ в выдаче денег из-за неоплаченной задолженности за электроэнергию.

«В соответствии с 354 Постановлением Правительства поводом для ограничения может стать одна неоплаченная квитанция. Заявки на отключение формируются автоматически при образовании долга и поступают в работу. Только с начала 2019 года Липецкая энергосбытовая компания о скором ограничении уведомила несколько тысяч должников. По законодательству на оплату было предусмотрено 30 дней, более 3 200 жителей региона не стали дожидаться, пока останутся без света и оплатили счета. К тем, кто не отреагировал на уведомление, направили бригады по ограничению. Отсутствие электричества заставило еще более 500 липчан вернуть долги. Обращаем внимание, работа по взысканию неплатежей обеспечивает возможность ежедневно закупать и доставлять в область необходимый жителям и организациям объем электроэнергии, своевременно расплачиваться с производителями и сетевыми организациями за услугу по передаче», - сообщил Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

Житель дома 14/2 по улице Циолковского по счетам платить не стал, даже получив уведомление. Липчанин задолжал за несколько месяцев и накопил 12 тысяч рублей, не считая пени по ставке 21 % годовых. Счетчик установлен в квартире, должник был уверен, что отключение ему не грозит. Но жилье обесточили через этажный электрощит. Оказавшись без света, мужчина сразу же внёс деньги на счет, погасив долги и пеню полностью. Ограничение за задолженность вводят не только в Липецке, но и по всей области. Так, в Ельце без электричества остались собственники жилья по улицам Маяковского, Вермишева, Кротевича, Коммунаров и Пушкина, в Лебедяни – по улицам Лермонтова, Трудовая, 60 лет Октября, Школьная. Только за последние две недели марта в регионе обесточили более сотни неплательщиков.

Липецкая энергосбытовая компания напоминает: платить за свет нужно каждый месяц до 10 числа. В мобильном приложении ЛЭСК* или на сайте lkk.lesk.ru это можно сделать всего за минуту и без комиссии. Показания необходимо передавать с 23 по 28 число, это актуально и для тех, кто временно не проживает в квартире или доме. Отсутствие показаний приводит к начислению по нормативу и возникновению долга.

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