Общество
9 минут назад
6 857 липчан получат новые квартиры
247 аварийных домов расселят до 2026 года.
Врио главы региональной администрации подписал постановление об утверждении программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2025 годы". Работы по программе разделены на шесть этапов, по одному на каждый год ее реализации.
В программу расселения попали 247 многоквартирных домов, которые признали аварийными в период с 2012 по 2017 год. Все они — а это жилые помещения общей площадью в 133 166 квадратных метров - подлежат сносу. Реализация программы позволит улучшить жилищные условия 6 857 человек.
В список на снос попали дома в селе Набережное Воловского района, Ельце (34 дома), Липецке (122 дома), селе Плеханово, Данкове (9 домов), деревне Щегловка и ж/д станции Пополитово Данковского района, деревне Екатериновка, селе Жерновное и деревне Папишино Долгоруковского района, городе Грязи (21 дом), ж/д станции Телегино, поселках Ключ Жизни и Газопровод, селах Воронец и Казаки Елецкого района, в Задонске (6 домов), в Измалково, в Лебедяни (13 домов), селе Троекурово Лебедянского рвйона, селе Боринское Липецкого района, поселке Совхоз, селах Медовка и Пригородка Ударник Усманского района, в Усмани (10 домов), поселке Рощинский, селах Троекурово и Соловое Чаплыгинского района.
Общее финансирование программы составит 3 746 478 561 рублей. Основная часть финансов поступит из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Липецкая область вложит в программу 187 млн рублей, или 5% об общей суммы.
В программу расселения попали 247 многоквартирных домов, которые признали аварийными в период с 2012 по 2017 год. Все они — а это жилые помещения общей площадью в 133 166 квадратных метров - подлежат сносу. Реализация программы позволит улучшить жилищные условия 6 857 человек.
В список на снос попали дома в селе Набережное Воловского района, Ельце (34 дома), Липецке (122 дома), селе Плеханово, Данкове (9 домов), деревне Щегловка и ж/д станции Пополитово Данковского района, деревне Екатериновка, селе Жерновное и деревне Папишино Долгоруковского района, городе Грязи (21 дом), ж/д станции Телегино, поселках Ключ Жизни и Газопровод, селах Воронец и Казаки Елецкого района, в Задонске (6 домов), в Измалково, в Лебедяни (13 домов), селе Троекурово Лебедянского рвйона, селе Боринское Липецкого района, поселке Совхоз, селах Медовка и Пригородка Ударник Усманского района, в Усмани (10 домов), поселке Рощинский, селах Троекурово и Соловое Чаплыгинского района.
Общее финансирование программы составит 3 746 478 561 рублей. Основная часть финансов поступит из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Липецкая область вложит в программу 187 млн рублей, или 5% об общей суммы.
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адреса и номера домов
Наталья