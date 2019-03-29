Общество

24 минуты назад

В администрации Липецкой области создается отдел по противодействию терроризму

8 445
#терроризм #администрация Липецкой области
В администрации Липецкой области создается отдел по противодействию терроризму

Соответствующие  изменения вносят в Закон «О системе исполнительных органов государственной власти Липецкой области». Проект рассмотрела и одобрила комиссия регионального парламента. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, в администрации региона предлагается создать отдельную структуру - отдел по противодействию терроризму. Сейчас эти функции выполняет управление административных органов Липецкой области.   

- Создание отдельной структуры позволит более эффективно и качественно  работать с правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях противодействия терроризму, - отметили разработчики документа.     

Дополнительных средств из бюджета на реализацию представленного законопроекта не потребуется.   
8 445
#терроризм #администрация Липецкой области

Комментарии (9)

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Нео

14 секунд назад
Как работники Администрации могут противостоять терроризму, очередной и бесполезный отдел который будет протирать штаны и отедать животы...
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Хахахахахххахахаааахааххаахахахах

53 секунды назад
хахахахахахахахахахах ))))) сокращаются ))))))) дармоедов плодят со скоростью света!!!!
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Отзыв

2 минуты назад
Жирный минус Артамонову: объявлять о сокращениях, и тут же создавать новые отделы. Терроризмом должно заниматься ФСБ.
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Полный бред

3 минуты назад
Нда. Какой терроризм в Липецкой области? Разве это не задачи ФСБ? Опять нужно пристроить чиновников на теплые места? Бред полный.
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ттт

6 минут назад
а ФСБ для чего??? может это первый шаг к сепаратизму? сначала свое собственное ФСБ, потом областная армия подконтрольная только губернатору, а там и до отдельного Липецкого царства недалеко.
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Теперь заживем!

6 минут назад
* !
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Упс

9 минут назад
Логика, согласен. Но денег из бюджета не понадобится, а з/п или они все альтруисты?
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Житель

11 минут назад
Свежая новость о поджоге авто ночью - первое задание для новоиспечённой структуры, задание на испытательный срок. Не выполнят - разогнать!
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Логика

15 минут назад
: DDDD нужно пристроить кучу народа, которую сокращают?
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