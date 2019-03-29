24 минуты назад
В администрации Липецкой области создается отдел по противодействию терроризму
Соответствующие изменения вносят в Закон «О системе исполнительных органов государственной власти Липецкой области». Проект рассмотрела и одобрила комиссия регионального парламента.
- Создание отдельной структуры позволит более эффективно и качественно работать с правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях противодействия терроризму, - отметили разработчики документа.
Дополнительных средств из бюджета на реализацию представленного законопроекта не потребуется.
Нео
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Полный бред
ттт
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