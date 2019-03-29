В администрации Липецкой области создается отдел по противодействию терроризму

Соответствующие изменения вносят в Закон «О системе исполнительных органов государственной власти Липецкой области». Проект рассмотрела и одобрила комиссия регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, в администрации региона предлагается создать отдельную структуру - отдел по противодействию терроризму. Сейчас эти функции выполняет управление административных органов Липецкой области.



- Создание отдельной структуры позволит более эффективно и качественно работать с правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях противодействия терроризму, - отметили разработчики документа.



Дополнительных средств из бюджета на реализацию представленного законопроекта не потребуется.

