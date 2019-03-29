42 минуты назад
В результате двойного столкновения под колесами «ВАЗа» оказалась пенсионерка
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека, один - погиб.
На автодороге «Липецк-Грязи» 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Спектра», врезалась в автомобиль «ВАЗ-21102» под управлением 58-летнего водителя, тот в свою очередь сбил 84-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в ГБ №4 «Липецк-Мед», осмотрена дежурным врачом, госпитализирована.
В 17:31 на улице Яна Берзина 33-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 32-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель автомобиля «Дэу Нексия», который был госпитализирован в ГБ №4.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 991 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 87.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 551 случай превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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