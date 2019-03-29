Происшествия

42 минуты назад

В результате двойного столкновения под колесами «ВАЗа» оказалась пенсионерка

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#авария #ДТП
В результате двойного столкновения под колесами «ВАЗа» оказалась пенсионерка

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека, один - погиб.  

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области,28 марта в Липецке на улице Доватора вне зоны 50-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил 64-летнего пешехода. Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской  помощи.    

На автодороге «Липецк-Грязи» 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Спектра», врезалась в автомобиль «ВАЗ-21102» под управлением 58-летнего водителя, тот в свою очередь сбил 84-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена  в ГБ №4 «Липецк-Мед», осмотрена дежурным врачом, госпитализирована.

В 17:31 на улице Яна Берзина 33-летний водитель,  управляя автомобилем «Дэу Нексия», допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 32-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель автомобиля «Дэу Нексия», который был госпитализирован в ГБ №4. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 991 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 87.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 551 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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гость

3 минуты назад
Аж целых троих нетрезвых водителей привлекли и это в городе с населением в пол миллиона и более.Остальные где?
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